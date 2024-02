Motoristov čaká zmena. Nové pravidlá pri STK sa dotknú tisícov

Slovenská vláda pripravuje zmenu, ktorá sa dotkne tisícov vodičov absolvujúcich pravidelné technické kontroly vozidla. V prípade, že vyhlášku schvália, na STK by ste namiesto každých dvoch rokov mali povinnosť chodiť len každé 4 roky.

Vyhláška sa týka všetkých motocyklov, trojkoliek a štvorkoliek prihlásených pred viac ako štyrmi rokmi.

Príliš prísne lehoty

Ako informuje portál openiazoch.sk, vyhláška sa momentálne nachádza v medzirezortnom pripomienkovom konaní. V prípade schválenia by zmena mala byť platná od 1. júla tohto roku „s tým, že technická kontrola vykonaná do 30. júna 2024 by zostala v platnosti do uplynutia lehoty pri nej určenej,“ píše portál.

Ministerstvo obhajuje svoj návrh tým, že aktuálna dvojročná lehota pravidelných prehliadok je pre danú kategóriu vozidiel príliš prísna.

„Ak sa príjme právna úprava, že tieto vozidlá budú chodiť na technickú kontrolu pravidelnú každé štyri roky, prinesie to úsporu pre prevádzkovateľov vozidiel, ale bezpečnosť cestnej premávky by to výrazne zhoršiť nemalo,“ píše sa vo vyhláške.

Podľa ministerstva dopravy bolo v roku 2023 v evidencii 162 tisíc vozidiel v kategóriách L3e až L7e, ktorých sa vyhláška dotkne. Ide teda o motocykle, trojkolky a štvorkolky.

Zmena by nemala mať vplyv na prevádzky staníc technickej kontroly, hoci po novom by vykonávali o takmer 30 tisíc kontrol ročne menej. Zmeniť by sa nemali ani ceny kontrol, no ministerstvo počíta s výpadkom v štátnom rozpočte v hodnote 170 tisíc eur ročne na DPH.