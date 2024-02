Častý zlozvyk môže viesť k zápalu mozgu a Alzheimerovej chorobe

Hoci ide o odsúdeniahodný zlozvyk, mnohí z nás si občas strčia prst do nosnej dierky, keď sa nikto nepozerá. Tento zdanlivo neškodný úkon však môže mať nepredvídateľné zdravotné následky. Vedci tvrdia, že špáranie sa v nose môže súvisieť s Alzheimerovou chorobou.

Výskum publikovaný v časopise Biomolecules naznačuje, že špáranie sa v nose môže do mozgu dostať baktérie, vírusy a plesne a zvýšiť riziko vzniku demencie. Toto ochorenie je zodpovedné za stratu pamäti a úpadok kognitívnych funkcií. Je to komplexné neurodegeneratívne ochorenie, ktoré môže byť spôsobené mnohými možnými faktormi.

Jedným z kľúčových charakteristických znakov Alzheimerovej choroby je hromadenie dvoch látok v mozgu, amyloidu a tau, ktoré vytvárajú plaky a bránia správnej funkcii mozgu.

Najnovšie dôkazy však naznačujú, že aspoň čiastočnú úlohu pri vzniku ochorenia môže zohrávať aj neurozápal, tvrdia vedci. Ide o zápalovú reakciu v mozgu vyvolanú poranením alebo infekciou.

Po analýze tisícov štúdií vedci uviedli, že čuchový systém, ktorý zahŕňa nosovú dutinu a nervové bunky podieľajúce sa na našom čuchu, je pravdepodobnou cestou, ktorou sa patogény dostávajú do mozgu. Medzi patogény, ktoré by mohli byť spojené so zápalom nervov, patria herpes, Covid-19 alebo baktérie, ktoré spôsobujú zápal pľúc alebo bronchitídu.

Prsty do nosa nepatria

V dôsledku týchto zistení vedci odporúčajú venovať zvýšenú pozornosť umývaniu rúk. Tím z Western Sydney University si však položil otázku, či je špáranie v nose príčinou Alzheimerovej choroby, alebo či táto choroba spôsobuje, že si ľudia osvojujú nezdravé návyky vedúce k zápalom mozgu. Podľa vedcov ide o tradičnú otázku, či bolo skôr vajce alebo sliepka.

"Je to preto, že subjekty majú oslabený imunitný systém, že sa u nich vyvinie infekcia, ktorá vedie k neurozápalu a Alzheimerovej chorobe? Alebo zvyšujúci sa zápal v dôsledku starnutia a subklinickej Alzheimerovej choroby spôsobujú imunitné defekty alebo nezdravé návyky umožňujúce vstup čuchových patogénov?" pýtajú sa vedci.

Nie sú prví, ktorí spojili špáranie nosa s demenciou. Štúdia Griffithovej univerzity vykonaná na myšiach zistila malú súvislosť medzi týmto nepríjemným zvykom a hromadením proteínov spojených s ochorením.

Vykonali testy na baktérii s názvom Chlamydia pneumoniae, vzácnom type baktérií, ktoré môžu spôsobovať infekcie dýchacích ciest, ako je zápal pľúc. Zistili dôkazy, že poranenia v oblasti nosa môžu poškodiť ochranné vnútorné tkanivá, čím sa nebezpečné baktérie ľahšie dostanú do mozgu.