Nechutné zistenie: Toto sa stane, keď pobúchate brokolicou o tanier

Brokolica je populárna kvôli jej všestrannému využitiu a obsahu vitamínov, minerálov, antioxidantov a vlákniny. Pred jej prípravou je však dôležité brokolicu dôkladne umyť, čo dokazuje aj virálne video na sociálnej sieti. Andre používateľom TikToku ukázal, čo sa stane, keď neumytú brokolicu poklepete o čistý tanier. Na záberoch je vidieť, že na bielom tanieri okrem kúskov brokolice zostali aj drobné čierne chrobáky. Ide o ďalšie nechutné zistenie po tom, ako v inom videu odhalili podobných škodcov v jahodách .

V zelenine sa môžu skrývať škodcovia, vírusy a baktérie

Brokolica môže byť bežne napadnutá hmyzom, ako sú vošky, kvetárky kapustové, červec, húsenice nočných motýľov či larvy molí. Často žijú na spodnej strane listov a vo vnútri brokolice a je ťažké ich spozorovať. Hoci to neznie veľmi lákavo, tento hmyz nie je pre ľudské zdravie škodlivý. Poľnohospodári na ich kontrolu používajú pesticídy. Hoci pre človeka nie sú škodliví, škodcovia môžu rastliny oslabovať a šíria rôzne infekcie plodín.

Je však veľmi dôležité, aby sme všetku zeleninu pred konzumáciou umyli, pretože problémom nemusia byť iba chrobáky. V brokolici, podobne ako v inom surovom ovocí a zelenine, sa môžu nachádzať baktérie a vírusy, napríklad salmonela, E.coli a listéria, hepatitída A a norovírus, ktoré môžu u ľudí spôsobiť vážne ochorenia. Najmä v zahraničí je vždy dôležité nejesť neumyté ovocie a zeleninu, aby ste sa vyhli prípadným parazitom.

Ako očistiť zeleninu

Na čistenie zeleniny vám najlepšie poslúži studená voda, soľ a biely vínny ocot. Brokolicu namočte na 20 minút do drezu plného studenej vody a pridajte niekoľko čajových lyžičiek soli a dve polievkové lyžice bieleho vínneho octu. To spôsobí, že sa od zeleniny oddelí všetok hmyz. Potom brokolicu silno pretrepte, dôkladne ju opláchnite a môžete pripraviť vo vode či v pare.

Brokolica by sa mala skladovať v chladničke vo voľnom balení, aby v ňom mohol cirkulovať vzduch. Po umytí by sa mala opäť skladovať v chladničke až do varenia a v chladničke by mala vydržať 3 až 5 dní.