Masážny prístroj môže spôsobiť krvné zrazeniny. Tomuto sa vyhnite

Vibračná masáž sa praktizuje už stáročia a vďaka moderným technológiám si ju mnohí môžu dopriať v pohodlí domova. Masážne pištole boli prvýkrát uvedené na trh v roku 2008 a stali sa populárnymi vďaka propagácií od rôznych športovcov. Prostredníctvom sociálnych sietí si masážne pištole získali aj laické publikum a mnohí ich používajú po tréningu vo fitness centrách.

S nesprávnym používaním masážnych pištolí je však spojených viacero rizík. Fitness influencerka Sophie Sanguedolce na sociálnej sieti zdieľala svoju skúsenosť a upozornila svojich fanúšikov, že masážou krku si spôsobila krvnú zrazeninu. Praktická lekárka Philippa Kaye vysvetlila, že tento druh masážneho prístroja skutočne môže narobiť viac škody ako úžitku. Ako uviedla pre Metro.co.uk:

"Keď používate jednu z týchto pištolí, ktorá má veľký tlak a môže pulzovať, môžete dočasne narušiť prietok krvi do mozgu. To by potom mohlo spôsobiť mozgovú príhodu alebo príznaky podobné mozgovej príhode, ako je nezrozumiteľná reč, neschopnosť pohybu, zmätenosť, slabosť na jednej strane tela alebo silné bolesti hlavy.”