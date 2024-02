Čelná zrážka dvoch vozidiel si vyžiadala jednu obeť

Sobotňajšia (10. 2.) dopravná nehoda medzi obcami Báhoň a Budmerice si vyžiadala jednu obeť. Pri zrážke dvoch áut zahynul spolujazdec, jednému z vodičov namerali alkohol v dychu.

Informovala o tom bratislavská polícia s tým, že sa začalo trestné stíhanie vo veci trestného činu usmrtenia v súbehu s trestným činom ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.

„K zrážke dvoch vozidiel došlo tak, že vodič vozidla zn. SsangYong na uvedenej ceste pred pravotočivou zákrutou vošiel do protismeru, kde došlo k stretu s protiidúcim vozidlom,“ uviedla polícia na sociálnej sieti. Vodičovi, ktorý vošiel do protismeru, počas dychovej skúšky na mieste namerali 1,15 promile.

Vodiči oboch vozidiel utrpeli zranenia, s ktorými ich previezli do nemocnice. „Spolujazdec vo vozidle zn. SsangYong utrpel zranenia nezlučiteľné so životom, ktorým na mieste podľahol,“ uzavrela polícia. Zranil sa tiež spolujazdec v druhom vozidle, rovnako ho previezli do nemocnice.