SaS kritizuje katolícku cirkev za to, že sa neozvala k novele Trestného zákona

Konferencia biskupov Slovenska (KBS) vydala ešte 1. februára stanovisko, v ktorom okrem iného vyzvala nestratiť víziu krajiny, kde "nenávisť, zloba, korupcia a nespravodlivosť nebudú mať svoje miesto".

SaS tvrdí, že katolícki biskupi sa pravidelne vyjadrujú k aktuálnemu dianiu, no pri novele Trestného zákona to tak nie je. „Keď ide o rozklad právneho štátu, o radikálne zníženie trestov za korupciu či o zníženie premlčacích dôb pri znásilnení, tak absurdne mlčia,“ povedal podpredseda SaS Branislav Gröhling. Jeho stranícka kolegyňa Jana Bittó Cigániková dodala, že katolícka cirkev by sa mala v tejto téme zastať veriacich, ktorých schválená novela môže v mnohých smeroch radikálne poškodiť. „A nielen ich, ale každého jedného bežného občana Slovenska,“ uviedla. Pripomenula tiež, že k novele sa vyjadrili aj evanjelici.

KBS vo vyhlásení uviedla, že členovia vlády SR sa zaviazali upevňovať stabilitu krajiny a posilňovať dôveru občanov k demokratickým inštitúciám. „My biskupi Slovenska pozývame všetkých k zodpovednému posilňovaniu tých princípov, ktoré nás navzájom od seba nevzďaľujú, ale pomáhajú nám vracať sa k pôvodnému putu, ktoré z nás robí bratov a sestry,“ skonštatovali biskupi. V texte z 1. februára zároveň KBS vyzvala ľudí, aby slovami a činmi konkrétne prispievali k realizácii spoločnosti, v ktorej sa nerozdúchavajú vášne extrémizmu a polarizácie, ale rozvíja sa duchovný, kultúrny, sociálny a ekonomický potenciál. „Veríme, že Slovensko má silu obstáť v každom zápase o právne a demokratické piliere svojej štátnosti,“ dodali.

Novela Trestného zákona bola schválená vo štvrtok 8. februára. V piatok (9. 2.) vyjadrili biskupi Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania (ECAV) „vážne znepokojenie“ nad schválením novely. „Máme obavy o základy právneho štátu, principiálne demokratické hodnoty, ktoré sú postavené na zodpovednosti, a nie na politickej svojvôli,“ uviedli evanjelickí biskupi. Prispôsobovanie Trestného zákona v prospech osobných alebo straníckych záujmov označili za neprípustné. Zrušenie Úradu špeciálnej prokuratúry, krátenie premlčacích lehôt, sprísnenie pravidiel pre kajúcnikov, zníženie trestných sadzieb za korupciu a majetkové trestné činy považujú za morálnu destabilizáciu spoločnosti.