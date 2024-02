Opozíciu neprekvapila výzva na koniec Jána Mikasa

Upozornili na jeho odbornosť a skúsenosti. Podpredseda parlamentu z koaličného Hlasu-SD Peter Žiga necháva rozhodnutie o zotrvaní Mikasa vo funkcii na ministerke zdravotníctva Zuzane Dolinkovej (Hlas-SD).

Predseda Progresívneho Slovenska a podpredseda parlamentu Michal Šimečka pripisuje chaos a zlý manažment pandémie najmä vláde. Ako hovorí, k Mikasovi možno mať výhrady, ale je to bezpochyby skúsený odborník, ktorý je vo funkcii relatívne dlho.

Poslankyňa SaS Jana Bittó Cigániková odmieta útočenie na odborníkov. „Mali by sme si vážiť, keď odborníci s kvalitným vzdelaním pomáhajú štátu, aby nejako fungoval,“ podotkla. Ak nedokáže ministerka zdravotníctva odolať tlaku SNS, nemá podľa nej vo funkcii čo robiť.

Predsedníčka klubu KDH Martina Holečková poznamenala, že úplne rozumie, keď SNS prekáža odborník, „keďže do vyšetrovacej komisie na pandémiu si zavolali niekoho, kto šíri hoaxy“.

Predseda hnutia Slovensko Igor Matovič skonštatoval, že vzhľadom na to, kto má vyšetrovať dianie počas pandémie, je snaha odvolať človeka so šiestimi titulmi normálna. Od strany Hlas-SD neočakáva žiadne principiálne postoje. „Urobia to, čo si bude priať koaličný partner, v tomto prípade Andrej Danko (SNS),“ myslí si.

SNS vyzvala Mikasa na bezodkladné odstúpenie z funkcie. Mikasa považujú národniari za symbol nezvládnutia boja s pandémiou COVID-19.

Hlavný hygienik uviedol, že sa nebude brániť prešetrovaniu manažmentu pandémie COVID-19. V danej súvislosti poskytol plnú súčinnosť Generálnej prokuratúre SR aj Najvyššiemu kontrolnému úradu SR.