Hnutie Slovensko podporí odvolávanie Šimkovičovej pri ďalšej príležitosti

Líder hnutia Igor Matovič tvrdí, že koalícia „zatvára ústa“ opozícii tým, že neumožnila rokovať o návrhu na odvolanie Šimkovičovej. „Je to hanba vládnej koalície, lebo my sme im osem ráz schválili program schôdze, aj keď ich logicky nebolo dosť, pri odvolávaní len jedného ministra Romana Mikulca,“ povedal Matovič novinárom v parlamente.

Matovič tiež uviedol, že ministerka šla do Spojených arabských emirátov na konferenciu UNESCO o vzdelávaní v kultúre. Kritizoval však, že jej pracovná cesta má trvať šesť dní, do 17. februára, hoci konferencia trvá tri dni, od 13. do 15. februára.

Predseda poslaneckého klubu hnutia Slovensko Michal Šipoš zároveň pripomenul, že ministerka kultúry je ukážkou nekompetentnosti ministrov Ficovej vlády.

Poslanci NR SR nebudú v pondelok rokovať o návrhu na odvolanie ministerky kultúry. V rokovacej sále nebola v úvode mimoriadnej schôdze nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. Keďže parlament nebol uznášaniaschopný, predseda NR SR Peter Pellegrini (Hlas-SD) presunul rokovanie o návrhu na utorok (13. 2.) o 8.00 h.