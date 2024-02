Schôdze kvôli odvolávaniu sa nezúčastnila ani samotná Šimkovičová

Poslankyňa Národnej rady (NR) SR Zora Jaurová (PS) nerozumie, prečo bola mimoriadna schôdza NR SR k návrhu na odvolanie ministerky kultúry Martina Šimkovičovej (nominantka SNS) zvolaná v čase, v ktorom ministerka nemohla prísť do parlamentu. Návrh na jej odvolanie podali poslanci PS spolu s SaS.

Jaurová kritizovala, že na schôdzu v pondelok neprišli prevažne poslanci koalície. Z poslaneckého klubu PS podľa nej chýbali len traja poslanci, ktorí sú na služobnej ceste. Prekážalo jej najmä to, že do parlamentu neprišla ministerka. „Nerozumiem celkom tomu, aký je zmysel zvolávať schôdzu na čas, keď vieme, že ministerka kultúry, ktorá má byť odvolaná, nebude prítomná. Verím, že ministerka má dostatočne dobrý dôvod a dostatočne neodkladné povinnosti na to, že odignorovala 150 poslancov a celú Národnú radu, ktorá sa ju chystala odvolávať,“ povedala Jaurová novinárom. Verí, že keď sa podarí schôdzu otvoriť, ministerka to vysvetlí.

Poslanci NR SR nebudú v pondelok rokovať o návrhu na odvolanie ministerky kultúry. V rokovacej sále nebola v úvode mimoriadnej schôdze nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. Keďže parlament nebol uznášaniaschopný, predseda NR SR Peter Pellegrini (Hlas-SD) presunul rokovanie o návrhu na utorok (13. 2.) o 8.00 h.