Hádka dvoch kamarátov takmer skončila tragédiou

V sobotu (10. 2.) došlo v garáži na Riečnej ulici v Prievidzi k vážnemu incidentu medzi dvoma mužmi. Počiatočná slovná výmena názorov prerástla do fyzickej konfrontácie, ktorá vyvrcholila vážnym zranením.

Podľa hovorkyne trenčianskej krajskej polície Kataríny Kuzmovej sa 28-ročný muž a jeho o rok mladší oponent najprv dostali do slovnej potýčky, ktorá eskalovala do fyzického násilia. Situácia sa zhoršila, keď 28-ročný útočník vytiahol z ruksaku vojenský bodák s čepeľou dlhou 26,5 cm a zasiahol ním 27-ročného muža do ľavej strany hrudníka.

"Zranenému poškodenému sa našťastie podarilo z garáže po útoku utiecť," informuje Kuzmová. Následne bol okamžite prevezený do nemocnice, kde musel byť chirurgicky ošetrený z dôvodu zranení ohrozujúcich jeho život.

"Polícia útočníka zadržala a umiestnila v cele policajného zaistenia," uvádza hovorkyňa. Po vykonaní všetkých potrebných procesných úkonov bol 28-ročný muž obvinený z ublíženia na zdraví. Na základe obvinenia bol tiež podaný návrh na jeho vzatie do väzby.

O väzobnom stíhaní obvineného rozhodne Okresný súd v Prievidzi.