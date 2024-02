Znepokojujúce zistenie: Bežná konzervačná látka v potravinách má zvláštny vplyv na zdravie

Výskumníci zistili, že bežné konzervačné látky používané v potravinách majú neočakávané účinky na črevný mikrobióm. Ukázala to štúdia publikovaná v akademickom časopise ASC Chemical Biology .

Výskum bežnej konzervačnej látky používanej na zabíjanie patogénov v potravinách odhalil, že má tiež negatívny vplyv na prospešné baktérie a ohrozuje zdravú rovnováhu črevného mikrobiómu. Ide o látku, ktorú výrobcovia na obaloch uvádzajú ako E 234.

Výrobcovia potravín často pridávajú konzervačné látky do potravinárskych výrobkov, aby ich udržali čerstvé. Primárnym účelom týchto konzervačných látok je zabiť mikróby, ktoré by mohli rozložiť a inak pokaziť jedlo.

Baktérie vytvárajú chemikálie nazývané baktericíny, ktoré zabíjajú mikrobiálnych konkurentov. Tieto chemikálie môžu slúžiť ako prírodne konzervačné látky tým, že zabíjajú potenciálne nebezpečné patogény v potravinách.

Lanthipetidy, trieda bakteriocínov s obzvlášť silnými antimikrobiálnymi vlastnosťami, sú široko používané v potravinárskom priemysle a stali sa známymi ako „lantibiotiká“, uviedla štúdia.

Vedci z University o Chicago zistili, že jedna z najbežnejších tried lantibiotík má silné účinky proti patogénom aj proti komenzálnym črevným baktériám, ktoré nás udržiavajú zdravých.

Účinok nizínu na črevnú mikroflóru

Foto: luchschenF/Shutterstock.com

Nizín, označovaný ako E 234, je populárne lantibiotikum, ktoré sa nachádza v rôznych potravinách od piva cez klobásu až po syry a omáčky. Produkujú ho baktérie, ktoré žijú v mliečnych žľazách kráv, ale mikróby v ľudskom čreve produkujú podobné lantibiotiká, vysvetlili vedci.

„Nizín je v podstate antibiotikum, ktoré sa už dlho pridáva do našich potravín, ale spôsob, akým by to mohlo ovplyvniť naše črevné mikróby, nie je dobre preštudovaný," povedal autor štúdie Zhenrun Zhang. „Aj keď môže byť veľmi účinné pri prevencii kontaminácie potravín, môže to mať väčší vplyv na naše ľudské črevné mikróby,“ dodal.

Zhang spolu so svojím tímom analyzoval verejnú databázu genómov ľudských črevných baktérií a identifikoval gén na produkciu šiestich rôznych lantibiotík odvodených z čriev, ktoré sa veľmi podobajú nizínu, z ktorých štyri boli nové. Výskumníci zistili, že zatiaľ čo rôzne antibiotiká mali rôzne účinky, všetky zabíjali patogény a komenzálne baktérie.

„Táto štúdia je jednou z prvých, ktorá ukazuje, že črevné komenzály sú náchylné na lantibiotiká a niekedy sú citlivejšie ako patogény,“ povedal Zhang. „S hladinami antibiotík, ktoré sú v súčasnosti prítomné v potravinách, je veľmi pravdepodobné, že by mohli mať vplyv aj na zdravie našich čriev,“ dodal.