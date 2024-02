Semienka z citrónov nevyhadzujte, takto ich viete využiť pre lepšie zdravie

Citróny sú fantastickým zdrojom vitamínu C a sú plné vitamínov. Pri odšťavovaní citrónov sa však obvykle vyhýbame jadierkam. Niektorí ľudia to robia preto, lebo nemajú radi ich chuť a iní možno aj preto, že sa domnievajú, že sú jedovaté. Citrónové semienka sa však môžu jesť a dokonca majú množstvo zdravotných výhod. Tu sú dôvody, prečo by ste ich mali prestať vyhadzovať.

Zlepšujú imunitu

Citrónové semienka sú skvelým zdrojom vitamínu C, silného antioxidantu, ktorý podporuje celkové zdravie a pomáha predchádzať chorobám. Štúdia z roku 2020 tiež zistila, že citrónové semienka obsahujú flavonoidy, čo sú antioxidanty, ktoré chránia ľudské embryonálne bunky obličiek pred oxidačným poškodením. Pre čo najlepšiu absorbciu je najvhodnejšie citrónové semienka konzumovať hneď ráno.

Skvelé pre pokožku

Citrónové semienka obsahujú vitamín C, ktorý má antioxidačné vlastnosti, ktoré pomáhajú liečiť kožné ochorenia, ako je akné. Ak sa citrónové semienka konzumujú s mierou, udržujú pokožku zdravú a mladistvo vyzerajúcu.

Uľavujú od bolesti

Trápi vás silná bolesť hlavy? Zvážte konzumáciu citrónových semienok. V semienkach sa nachádza kyselina salicylová, kľúčová zložka aspirínu. Zvážte žutie alebo rozdrvenie a uvarenie niekoľkých citrónových semienok, aby ste zmiernili bolesť, či už ide o bolesť hlavy, chrbta alebo iný typ ťažkostí. Ak však vaša bolesť súvisí s črevami, vyhnite sa citrónovým semienkam.

Liečia infekcie močových ciest

Citrónové semienka obsahujú silnú antibakteriálnu zlúčeninu, ktorá pomôže v boji a liečbe infekcie močových ciest. Podľa štúdie z roku 2013 majú citrusové semienka antibakteriálnu látku, ktorá pomáha pri prevencii baktérie Escherichia coli, ktorá spôsobuje infekcie močových ciest. Baktérie, ktoré spôsobujú zápal močových ciest, sa môžu dostať do močovodu a napadnúť obličky, ak sa neliečia. Na podporu liečby žujte jedno alebo dve citrónové semienka alebo ich rozmixujte, rozmiešajte v horúcej vode a prehltnite.

Pomáhajú pri chudnutí

Citrónové semienka obsahujú veľa pektínu, vlákniny, ktorá pomáha znižovať nadúvanie a opuchy. Pektín tiež znižuje ukladanie tukov. Voda s citrónovými semienkami zrýchľuje metabolizmus, čo napomáha spaľovaniu kalórií a prebytočného tuku.