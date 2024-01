Do jedálneho lístka by mali ľudia v zime zaradiť sýtejšie jedlá

DNES - 9:26

Zvolen Správy » Zdravie

Do jedálneho lístka by mali ľudia v zime zaradiť sýtejšie jedlá a aj také, ktoré doplnia vitamíny. Vhodné sú teplé zeleninové či mäsové polievky a prívarky zo strukovín. Upozorňuje na to nutričná terapeutka Ľubomíra Fraňová zo zvolenskej nemocnice.

Ako ďalej uviedla, strukoviny obsahujú vitamín B. „Sú výživné, obsahujú veľa bielkovín, vlákniny, minerálov a účinne zasýtia,“ vysvetlila. Dodávajú energiu, ktorú pre chladné počasie a kratšie dni ľudské telo rýchlejšie spotrebuje. Podľa nej tiež majú prínos pre nervovú sústavu. Poznamenala, že ľudské telo si počas rôznych ročných období pýta rozdielne potraviny. Líšia sa totiž požiadavky organizmu na vitamíny, minerály a výživné látky. „Na rozdiel od letných mesiacov, keď vitamíny prijímame zo sezónneho ovocia a zeleniny bez toho, aby sme sa nad tým zamýšľali, počas zimy musíme byť rozvážnejší,“ objasnila. Počas zimy sa venuje mnoho odborníkov aj nedostatku vitamínu D. V tomto období ho totiž nedokážeme čerpať prirodzene zo slnka. Je dôležitý pre správne fungovanie imunity, ale tiež vstrebávanie vápnika. Tým sa aktívne podieľa na spevňovaní kostí. Prijať ho možno i zo stravy, treba však pamätať na to, že vitamín D je rozpustný iba v tukoch. „Z hlavných jedál sú na doplnenie vitamínu D vhodné ryby, napríklad losos i sardinky v oleji,“ spresnila terapeutka. Môžu to byť aj avokádo, huby či vajíčka. Dôležitý je tiež vitamín C, ktorý pomáha správnej funkcii imunitného systému a bojuje proti infekciám. Ten získame napríklad z citrusového ovocia, kyslej kapusty a obsahujú ho aj šípky. Fraňová spomenula, že pre nižšie teploty a mrazy mnoho ľudí počas zimy prichádza aj o pocit smädu, čo môže byť veľmi nebezpečné. „Počas všetkých ročných období je vhodná čistá neperlivá voda. Cez zimu si však doprajte aj ovocný či bylinkový čaj, ktorý je vhodné dochutiť medom a citrónom, poprípade zázvorom,“ priblížila.