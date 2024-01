Zvuk smaženia či napodobovanie včely: 5 prekvapivo efektívnych trikov, ktoré vám pomôžu zaspať

Kvalitný spánok je základom zdravého životného štýlu. Pre mnohých je to však občas nedosiahnuteľný cieľ a nedokážu si každú noc dopriať nerušených osem hodín spánku. Často je to dôvod na kontaktovanie odborníka. Jednou z nich je aj Sammy Margo, ktorá pre Daily Mail uviedla päť hlavných tajomstiev, ako dosiahnuť skvelý spánok. Zahŕňajú netradičné rady, ako je bzučanie po dobu 10 minút, či počúvanie zvuku smažiacej sa slaniny. Toto sú najlepšie tipy na dosiahnutie pokojného spánku.

1. Bzučte si ako včielka, aby ste si zvýšili hladinu serotonínu

Joga a meditácia sa zameriavajú na prácu s dychom na navodenie dokonalého pocitu relaxácie. Podobným cvičením môžete dosiahnuť aj pokojný spánok. "Jednoduchým tipom pre začiatočníkov, ktorý môže dodržiavať väčšina ľudí, je bzučanie ako včela. Najskôr by ste mali nastaviť tón vo svojej izbe, takže zhasnite svetlá, pohodlne si ľahnite na chrbát a 10 minút vydávajte zvuk čmeliaka. Stačí sa nadýchnuť a pri výdychu bzučať. Týmto spôsobom môžete upokojiť myseľ a zbaviť sa negatívnych emócií, pretože to stimuluje mozgovú chemickú látku serotonín, ktorá zlepšuje náladu,“ vysvetlila odborníčka.

2. Počúvajte zvuk smažiacej sa slaniny

Počúvanie nahrávky smaženia slaniny vám môže pomôcť zaspať. Ide o fenomén známy ako ASMR (Autonomous Sensory Meridian Response - autonómna senzorická meridiánová reakcia). ASMR spôsobuje uvoľnenie, ktoré podporuje pokojný spánok, pretože tento druh upokojujúceho a opakujúceho sa zvuku vyvoláva kombináciu pozitívnych pocitov.

"Ak ste vyskúšali zvuk smažiacej sa slaniny a nepomohlo vám to, môžete skúsiť počúvať aj šepkanie ľudí alebo chrumkanie chipsov, pretože ľudia majú rôzne preferované frekvencie,“ dodala odborníčka.

3. Zjedzte pred spaním trochu syra

„Niektoré druhy syrov, ktoré obsahujú prirodzene málo tuku, ako napríklad cottage cheese, mozzarella alebo feta, môžu obsahovať vysoké množstvo aminokyseliny tryptofán, ktorá napomáha spánku,“ odporučila odborníčka. Stačí si dať jeden alebo dva malé kúsky a nemali by ste to preháňať. Neskoro večer by ste sa mali vyhýbať syrom s vysokým obsahom tuku, pretože ten môže narušiť váš odpočinok. Tryptofán sa nachádza aj v čokoláde a banánoch, takže môžete vyskúšať pred spaním aj tieto potraviny.

4. Vytvorte si relaxačný rituál pred spaním

"Rituál pred spaním je čokoľvek, čo robíte 30 minút - hodinu pred tým, ako idete spať. Vytvorte si pokojný rituál, ktorý vám pomôže uvoľniť sa pred spaním, napríklad vypitie pohára teplého mlieka, čítanie knihy, umývanie zubov alebo dokonca starostlivosť o pleť, čo môže skutočne pomôcť znížiť úzkosť a pripraviť vaše telo a myseľ na to, aby ste si mohli pospať," radí Sammy.

5. Vstaňte z postele

Asi poznáte ten pocit, kedy pozeráte do stropu, vaša izba je úplne tichá a vy ste frustrovaní, pretože nemôžete zaspať. „Ak sa vám nedarí okamžite zaspať, môžete skúsiť úplne opustiť posteľ alebo spálňu,“ radí odborníčka.

Čím dlhšie zostávate v posteli, tým je pravdepodobnejšie, že si to váš mozog vysvetlí tak, že keď leží v posteli, nepotrebuje spať. Podľa Sammy je to pravidlo 20 minút. „Ak ste do 20 minút nezaspali, mali by ste opustiť spánkovú zónu, pretože najlepší spôsob, ako prelomiť tento cyklus, je prestaviť asociáciu posteľ – spánok. Nechajte si stlmené svetlo a skúste sa vrátiť do postele, keď sa budete cítiť unavení,“ dodala.