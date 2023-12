Kolíková: Žilinka by mal rezignovať, nebráni svoju inštitúciu pri návrhoch vlády

Vyzvala ho na to v piatok poslankyňa parlamentu Mária Kolíková (SaS). Žilinka vo štvrtkovom (7. 12.) stanovisku uviedol, že návrh týkajúci sa postavenia ÚŠP je obsahovo komplexný a vykonateľný. Z vecného hľadiska je podľa neho v súlade s Ústavou SR.

Navrhované zmeny považuje Kolíková za „hrubý atak“ na Žilinkovu inštitúciu. Za nevídané označila to, že Žilinka je ticho, keď ide vláda rušiť ÚŠP, keďže sám bol jej súčasťou a nikdy podľa nej existenciu špeciálnej prokuratúry nespochybňoval. Poslankyňa poukázala aj na to, že Žilinkovi neprekáža presun spisov od prokurátorov ÚŠP na krajských prokurátorov, ktorí podľa jej slov nevedia nič o týchto spisoch, pretože nepracujú so zločinmi súvisiacimi s organizovaným zločinom a korupciou. „Je naozaj nevídané, že sa neohradí ani k spôsobu, ako to robí táto vláda, že sa neohradí voči kľúčovej zmene trestnej politiky,“ povedala na tlačovej konferencii s tým, že proces namieta aj Európska komisia aj Rada prokurátorov SR. Šéfovi prokurátorov podľa Kolíkovej neprekáža ani to, že takmer všetci prokurátori ÚŠP jasne odmietli zrušenie špeciálnej prokuratúry.

„Vyzývam ho, aby rezignoval na svoju funkciu tak, ako rezignoval na akúkoľvek ochranu svojej vlastnej inštitúcie, ktorá sa ukázala ako účinná s bojom proti korupcii a organizovanému zločinu,“ vyhlásila Kolíková. Obáva sa, že generálny prokurátor nie je slobodný vo svojom rozhodovaní, „pretože ak takto rezignoval na svoje poslanie, má niečo ťaživé, čo ho obmedzuje vo výkone svojej funkcie“.

Generálny prokurátor vo štvrtok vyhlásil, že návrh noviel zákonov je plne v súlade s definovaným postavením prokuratúry. Organizačná štruktúra prokuratúry počítajúca s jej osobitnou súčasťou v podobe ÚŠP je podľa Generálnej prokuratúry (GP) SR plne legitímna, avšak na napĺňanie ústavnej a zákonnej pôsobnosti prokuratúry nie nevyhnutná. Podľa GP SR je výlučnou právomocou zákonodarcu, pre akú organizáciu prokuratúry sa rozhodne. Žilinka tiež rozhodol o zriadení pracovnej skupiny, v ktorej budú zástupcovia dotknutých organizačných zložiek a orgánov prokuratúry SR. Žilinka ešte skôr odmietol verejné spochybňovanie schopnosti prokurátorov krajských prokuratúr vyrovnať sa s trestnými vecami, ktoré sú aktuálne v pôsobnosti ÚŠP.