Sudcovská iniciatíva ZOJ považuje spôsob zrušenia ÚŠP za neprípustný

Môže to podľa nej ohroziť riadne fungovanie právneho štátu. Informovala hovorkyňa ZOJ Katarína Javorčíková.

„Vláda neprezentovala konkrétne skutočnosti, ktoré by objektívne a v súlade so zákonom odôvodňovali neprimerane rýchly zásah do trestného konania bez dostatočnej odbornej prípravy v riadnom legislatívnom procese a v súlade s princípmi právneho štátu,“ uviedla Javorčíková v reakcii na schválenie novely Trestného zákona, ktorou sa má zrušiť ÚŠP.

ZOJ preto apeluje na poslancov Národnej rady SR, aby uvedený vládny návrh neschválili.