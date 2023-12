Žena sa nakazila detským ochorením po použití nákupného vozíka. Na toto si dajte pozor

Američanka Sydney Grantová na TikToku zverejnila video, v ktorom sa chcela pochváliť sledovateľom so zážitkom z nakupovania. Do obchodu zobrala so sebou aj svojho syna, ktorého prvýkrát vložila do prepážky v nákupnom vozíku.

Krátko po nákupe sa však Grantová stretla s nepríjemnými následkami – po celom tele sa jej totiž vyhodila vyrážka, pozorovateľná najmä na rukách a tvári.

Na jej video zareagoval lekár Kuna Sood, ktorý na svojom Instagrame vysvetlil, že Američanka sa pravdepodobne nakazila vírusovým ochorením známym ako ochorenie ruka, noha, ústa (HFMD – z anglického Hand-foot-and-mouth-sidease), ktoré najčastejšie postihuje malé deti.

HFMD sa často prejavuje formou opuchnutého hrdla, horúčky a nechutenstva. Neskôr sa môžu dostaviť bolestivé pľuzgiere v ústach a vyrážka na rukách a nohách. Príznaky zvyknú samé odznieť v priebehu siedmich až desiatich dní.

„Infekcia sa môže šíriť používaním nákupných vozíkov,“ tvrdí Sood vo videu.

„Štúdia z Arizonskej Univerzity dokazuje, že na 75 percentách nákupných vozíkov sa nachádzajú fekálne baktérie. Vozíky sú dokonca špinavšie ako toalety,“ pokračuje lekár. Nákupné vozíky okrem toho neraz hostia aj Salmonellu a Campylobactera, ktoré môžu nakaziť predovšetkým menšie deti.

„Najlepší spôsob, ako minimalizovať riziko nakazenia vás a vašich detí, je pred nákupom utrieť rúčku vozíka dezinfekčnými obrúskami,“ radí Sood vo videu.