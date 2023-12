Polícia upozorňuje na podvody pri kupovaní zvierat. Pozor na tieto prípady

Ak obchodovanie so živočíchom ohrozuje jeho prežitie, jeho medzinárodný obchod je obmedzený či zakázaný Dohovorom o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES). „Keď zistíte, že živočích na predaj je uvedený v zozname CITES, overte si na stránke Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR, či je jeho kúpa legálna,“ uviedli policajti. V prípade pochybností ľuďom poradí Štátna ochrana prírody SR.

Záujemcovia môžu predávajúceho požiadať o nahliadnutie do dokumentov. Európska únia podľa polície vyžaduje na nákup a predaj živočíchov osobitnú dokumentáciu. Overiť si ich možno priamo na Výkonnom orgáne CITES, ktorým je MŽP. Policajti upozorňujú, že zločinci často používajú falošné doklady na uľahčenie nezákonného predaja.

Vybrané druhy živočíchov musia byť tiež nezameniteľne označené uzavretým nesnímateľným krúžkom alebo mikročipom. Preto je podľa polície nevyhnutné skontrolovať, či údaje o označení v predloženom dokumente presne súhlasia so skutočným označením kupovaného zvieraťa.

„Ak predajca požaduje platbu len pomocou netradičných metód, ako sú kryptomeny, výlučne hotovosť alebo platby prostredníctvom tretích strán, je to významný indikátor, že niečo nemusí byť v poriadku,“ tvrdia policajti. Tieto platby sťažujú polícii vystopovanie predaja a často ich využívajú zločinci na utajenie svojich aktivít. „Ak vás predávajúci po nákupe požiada o zaplatenie ďalších poplatkov, môže to tiež znamenať, že máte dočinenia so zločincami. Legitímne spoločnosti vám to vopred oznámia,“ podotkli.

Pri kúpe živočícha je tiež podľa polície dôležité poznať predávajúceho. Legálni pracujúci zverejnia svoje meno, dostupnosť, referencie, zákaznícky servis. Nelegálni predajcovia chcú zostať v anonymite. Predajca, ktorý chce používať len online koncové šifrované správy, je veľmi podozrivý, tvrdí. Polícia pri nákupe online odporúča vždy používať funkciu chatu na stránke.

„Podozrivé môže byť aj to, že predaj živočícha by sa mal uskutočniť na verejnom priestranstve, ako napríklad parkovisku, čerpacej stanici pohonných látok. Môže to znamenať, že predajca chce skryť svoju skutočnú identitu,“ povedali policajti. Upozornili aj na inzeráty so zlou gramatikou, podozrivé používateľské mená a e-maily či nekvalitné fotografie. Opatrný treba byť na webových stránkach, na ktoré záujemcov odkázali prostredníctvom sociálnych médií.

Exotické zvieratá sa podľa polície predávajú aj fyzicky, väčšinou na chovateľských výstavách. Stretávajú sa tam profesionálni i amatérski predajcovia. „Mali by ste sa vyhýbať aj živočíchom, o ktoré je zle postarané, respektíve ktoré sú držané v zariadeniach s nevyhovujúcimi hygienickými podmienkami či malých plastových/polystyrénových nádobách,“ poznamenali policajti.

„V prípade akýchkoľvek pochybností radšej živočícha nekupujte. Nenechajte sa zlákať výhodnými ponukami. To, čo ušetríte, môžete zaplatiť na pokute za porušenie pravidiel, respektíve v mnohých prípadoch môžete prísť aj o samotného živočícha,“ uviedla polícia.