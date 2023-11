Tragická dopravná nehoda: O život prišli dvaja spolujazdci

Všetky záchranné zložky zasahovali vo štvrtok v poobedných hodinách pri dopravnej nehode, ktorá sa stala v levickom okrese medzi Mýtnymi Ludanmi a Levicami. Polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

41-ročný vodič kamiónu pravdepodobne dostal šmyk, pričom náves prešiel do protismeru, kde v tom čase jazdilo osobné vozidlo. Následne došlo k ich zrážke, pričom 66-ročný spolujazdec spolu so 64-ročnou spolujazdkyňou z osobného vozidla utrpeli zranenia nezlučiteľné so životom. 62-ročný vodič osobného vozidla bol so zraneniami prevezený do nemocnice.

„Okolnosti, miera zavinenia a presná príčina dopravnej nehody sú predmetom vyšetrovania polície v Leviciach. Vzhľadom na nepriaznivé poveternostné podmienky vyzývame vodičov, aby na cestách zvýšili opatrnosť, dodržiavali pravidlá cestnej premávky a mohli sa tak bezpečne vrátiť k svojim blízkym,“ uviedla polícia na Facebooku.