Raňajkujete vajíčka spolu s kávou? Toto by vám nemalo uniknúť

Prebúdza vás každé ráno dobrý pocit z raňajok v podobe vajíčok a teplej šálky kávy? Toto jedlo a nápoj samé o sebe nepredstavujú žiadnu hrozbu, no ich načasovanie by ste mali zvážiť.

Kombinácia vajec a kávy je problematická najmä v tom, že zamedzuje efektívnemu vstrebávaniu železa. Preto sa odporúča piť čaj alebo kávu najskôr hodinu po zjedení vajec.

Vajcia a káva nie sú jedinou kombináciou, ktorá telu zabraňuje prijímať potrebné živiny. Prečítajte si aj o ďalších:

Pizza a šumivé nápoje

Foto: Ground Picture/Shutterstock.com

Väčšina z nás zapíja pizzu kolou alebo podobnou limonádou, čo má však drastický účinok na telo. Rafinované sacharidy v pečive spolu s pridanými sladidlami v nápoji totiž výrazne zvyšujú hladinu cukru v krvi. Mastná pizza spolu s bublinkami okrem toho nadmerne zaťažuje trávenie a vytvára pocit nepohodlia.

Ovocie a obilniny

Ovsené vločky sa často používajú na prípravu jedál a nápojov s obsahom ovocia, no ak máte citlivejší žalúdok, túto kombináciu by ste mali obchádzať. Obidve zložky sa totiž pri trávení rozkladajú odlišne – ovociu to trvá kratšie ako obilninám. Opäť tak môže dôjsť k pocitu nepohodlia.

Vajcia a mäso

Foto: Smit/Shutterstock.com

V prípade, že nie ste zvyknutí na príjem vysokého množstva bielkovín, vajcia s mäsom radšej nekombinujte. Obidve potraviny prekypujú proteínom a telo môže na takúto dávku zareagovať nafukovaním a zápchou.

Jogurt a ovocie

Nie všetky druhy ovocia sa hodia v kombinácii s jogurtom. Ten je totiž zásaditý, takže sa v žalúdku neznesie s kyslým ovocím, ako sú čučoriedky alebo jahody. Tie radšej nahraďte malinami alebo banánom.