Pripravte sa na ďalšiu vlnu sneženia. Zasiahne tieto oblasti

Vo viacerých okresoch najmä na severe a východe Slovenska sa môžu od polnoci tvoriť snehové jazyky a záveje. Výstraha prvého stupňa v tejto súvislosti platí do štvrtka (30. 11.) doobeda.

Meteorológovia zároveň upozorňujú, že najmä na južnom, strednom a východnom Slovensku treba od rána počas celého štvrtka počítať so snežením. Slovenský hydrometeorologický ústav o tom informuje na webe.

Výstrahy pred závejmi platia do 10.00 h v celom Žilinskom kraji a v okresoch Banská Bystrica, Brezno, Považská Bystrica a Púchov. Do 12.00 h platia v celom Prešovskom a Košickom kraji. V noci zo stredy na štvrtok treba zároveň počítať s vetrom na horách, a to v okresoch Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Tvrdošín, Poprad, Brezno a Banská Bystrica.

SHMÚ zároveň vo štvrtok varuje pred snežením v Banskobystrickom, Košickom, Nitrianskom a Prešovskom kraji. V daných lokalitách môže počas dňa napadnúť desať, na východe miestami až 15 centimetrov snehu.

Platia aj výstrahy pred poľadovicou, ktorá sa môže tvoriť už od štvrtka obeda v Bratislavskom a vo väčšine Nitrianskeho a Trnavského kraja. Rovnako aj v okresoch Veľký Krtíš a Krupina. Podvečer až večer s poľadovicou treba počítať vo väčšine Banskobystrického, Trenčianskeho a Košického kraja, ako aj v okresoch Zlaté Moravce, Topoľčany, Nitra, Piešťany a Hlohovec.