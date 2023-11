Tragická nehoda na železničnom priecestí

Následným šetrením bolo zistené, že rušňovodičovi motorového vlaku mali osoby náhle vojsť na železničné priecestie tesne pred prichádzajúci vlak. Rušňovodič použil zvukovo výstražné znamenie a rýchločinné brzdenie, no pre krátku vzdialenosť už nedokázal zrážke zabrániť. U 63-ročnej ženy privolaný obhliadajúci lekár konštatoval zranenia nezlučiteľné so životom, druhá žena bola prevezená do nemocnice.

Rušňovodič a cestujúci z vlaku sa nezranili. U rušňovodiča bola vykonaná dychová skúška s negatívnym výsledkom.

Ďalšie okolnosti a príčiny železničnej nehody sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania.

Polícia upozorňuje, že najmä v prípade nechránených železničných priecestí si treba počínať mimoriadne opatrne. Týka sa to nielen vodičov, ale aj chodcov a cyklistov. Skôr ako vojdete na železničné priecestie, treba spomaliť a presvedčiť sa, či je možné ho bezpečne prejsť.