Premiér poďakoval za vyslovenie dôvery vláde, do konca roka chce prijať rozpočet

Do nového roka chce ísť so schváleným štátnym rozpočtom aj ďalšími cieľmi z programového vyhlásenia vlády (PVV). Avizoval to vo videu na sociálnej sieti, v ktorom sa poďakoval poslancom Národnej rady (NR) SR za vyslovenie dôvery jeho vláde.

„Je to moja štvrtá vláda. Presne viem, do čoho ideme, čo nás čaká, a nemienim sa sťažovať,“ vyhlásil Fico vo videu na sociálnej sieti po schválení PVV a vyslovení dôvery vláde Národnou radou SR. Deklaruje ambíciu naplniť názov vládneho programu, teda aby sa ľuďom žilo lepšie, pokojnejšie a bezpečnejšie.

Skonštatoval, že posunutie predčasných parlamentných volieb na koniec septembra tohto roka spôsobilo, že nová vládna koalícia má len štyri týždne na prijatie zásadných rozhodnutí, ktoré sa nedajú odložiť. Spomenul napríklad bonifikácie hypoték či 13. dôchodky. Avizoval aj prvé výjazdové rokovanie vlády v Trenčíne v prvej polovici decembra.