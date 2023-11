Ako poraziť zápchu za 30 minút? Skvelý trik výživovej poradkyne vás hneď vylieči

Jedným z najčastejších tráviacich problémov v rámci bežnej populácie je zápcha. Jej príčiny sa často opakujú – nedostatočný pitný režim, slabý príjem vlákniny, či zanedbaný pohyb.

K rýchlym riešeniam, ako uľaviť zapchatým črevám, patrí preháňadlo, občas aj káva či ranná cigareta. Výživová poradkyňa Vanessa Ireneová má však oveľa zdravší a pohodlnejší trik, ktorý sľubuje výsledky už do tridsiatich minút.

Stačia dva kusy zeleniny

V klipe zverejnenom na TikToku Ireneová tvrdí, že vyprázdňovanie len raz za týždeň „nie je zdravé“. „Preto vám ukážem, ako sa vyprázdniť do tridsiatich minút. Nemusíte kvôli tomu kupovať žiadne lieky,“ tvrdí Ireneová vo videu.

Poradkyňa následne ponúka divákom recept na nápoj z dvoch základných surovín. „Potrebujete zeler, špenát a mixér, do ktorého ich treba vložiť,“ popisuje Ireneová. Podľa nej by ste nemali spracovávať zeleninu v lise, čím by sa odstránila užitočná vláknina.

„Po zmixovaní sa na vrchu vytvorí pena, a pod ňou veľmi jemná šťava. Zeler a špenát sa pri mixovaní dobre kombinujú,“ pokračuje odborníčka, ktorá radí vypiť aj všetku dužinu zo zeleru.

„Na chvíľu sa prejdite a hneď to na vás príde,“ dodáva poradkyňa.

Zeler a špenát obsahujú množstvo vody a vlákniny. Kombinácia týchto zložiek urýchľuje peristaltiku čriev, a tak môže prispieť k liečbe zápchy.