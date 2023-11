Zdravotníčky majú zvláštny vplyv na mužov. Toto je dôvod, prečo by mali absolvovať zákroky u žien

Absolvovanie bolestivého lekárskeho zákroku nie je nikdy príjemné, no ak ste muž, podľa výskumu vám môže pomôcť, ak si vyberiete zdravotnícky personál ženského pohlavia. Séria štúdií ukázala, že muži pociťujú menšiu bolesť, keď ich ošetruje žena, v porovnaní mužským lekárom.

Vedci z Lundskej univerzity vo Švédsku v jednom z experimentov stimulovali zdravých dobrovoľníkov krátkym laserovým impulzom v klenbe chodidla. Zistili, že účastníci mužského pohlavia, ktorých ošetrovala žena, mali vyšší prah bolesti v porovnaní s tým, keď ich ošetrovali muži. Lekársky personál zapojený do štúdie bol rovnako oblečený a používal rovnaké metódy.

V ďalšom experimente mali účastníci stlačiť tlačidlo, ktoré vydávalo slabý elektrický prúd, a potom tlačidlo uvoľniť, keď pocítili bolesť. Testy sa uskutočnili dvakrát - raz s mužským a raz so ženským personálom. Rovnako ako v prvej štúdii tím zistil, že účastníci mužského pohlavia dokázali vydržať viac bolesti so ženou ako s mužom. Tentoraz to však platilo aj pre účastníčky ženského pohlavia.

Posledného experimentu sa zúčastnilo 245 pacientov na troch rôznych nemocničných oddeleniach. Lekári a lekárky sa pýtali pacientov na ich bolesť krátko po operácii. Analýza odhalila, že muži uviedli, že ich to bolelo o niečo menej, keď sa ich na to pýtala žena. Ženy však uvádzali rovnaký stupeň bolesti bez ohľadu na pohlavie lekára.

Výskumníčka Anna Engskovová uviedla, že rozdiely v bolesti boli najväčšie vtedy, keď to bolelo tak veľmi, že pacienti začali žiadať o lieky od bolesti.

Predchádzajúci výskum naznačil, že ženy môžu mať väčšiu empatiu, ktorá zasa môže súvisieť s tichou komunikáciou - napríklad viac úsmevov a priamejší očný kontakt. Nie je však jasné, či by to mohlo vysvetliť výsledky týchto štúdií.

Profesor Jonas Åkeson z Univerzitnej nemocnice Skåne v Malmö uviedol: "Toto je prvé potvrdenie týchto výsledkov experimentálne na zdravých jedincoch, ako aj klinicky na novooperovaných pacientoch. Dúfame, že zahrnutie rodového hľadiska pri hodnotení bolesti môže prispieť k tomu, že pacienti budú v budúcnosti dostávať ešte lepšiu starostlivosť a liečbu bolesti."

Výskum bol publikovaný vo viacerých časopisoch - Biology of Sex Differences, BMC Anaesthesiology a German Medical Science.