Drucker a Truban sa zhodli na potrebe lepšej odbornosti školstva

Obaja si vedia predstaviť zmenu potrebného dosiahnutého stupňa vzdelania v štátnej a verejnej správe. Zhodli sa tiež, že mimovládne organizácie v školstve nie sú iba o ideológii, ale aj o vzdelávaní a môžu byť užitočné.

„Slovensko čelí odlivu mozgov,“ podčiarkol Drucker s tým, že nám chýbajú odborné profesie. Odmietol, že by sa mali niektoré vysoké školy zatvárať a uviedol, že v niektorých odvetviach chýbajú pracovníci. „Objednať“ si ich podľa neho štát dokáže, napríklad poskytnutím viac financií lekárskym fakultám, ktoré budú mať viac slovenských absolventov. Prehodnotiť plánuje kvalifikačné požiadavky v zákone o štátnej a verejnej službe. V praxi podľa neho totiž môžu záujemcovia o takúto prácu študovať iný odbor iba pre titul.

Truban si rovnako myslí, že sa často vyžadujú úrovne vzdelania, ktoré človek v praxi nepotrebuje. Problém vysokých škôl vidí aj v tom, že sú málo špecifikované. Dobré by podľa neho bolo mať jednu dobrú vysokú školu orientovanú na vedu, výskum a inovácie, iné na vzdelávanie odborníkov na inžinierskych štúdiách a podobne. Potrebu vidí aj v internacionalizácii slovenských škôl.

Diskutujúci sa zhodli aj na potrebe investovať do platov učiteľov. Vedia si predstaviť určité dorovnanie platov vzhľadom na regionálne rozdiely. „Musíme to riešiť, inak tu nebudeme mať pedagógov,“ dodal minister.

Čo sa týka mimovládnych organizácií v školách, podľa Druckera môžu byť užitočné a ľudia musia rozumieť, že nešíria iba džender ideológiu. Podčiarkol, že sa orientujú na umelecké či jazykové vzdelávanie, zastrešujú šachové, športové kluby, špeciálne pedagogické poradne a ďalšie združenia. Reagoval tak na ich kritiku zo strany predsedu SNS Andreja Danka. Podľa vlastných slov s ním o tom ešte nehovoril, odmieta si posielať odkazy cez médiá. Nepovažuje však za šťastné zovšeobecňovať mimovládne organizácie. Upozornil na šírenie dezinformácií a na hybridné hrozby.

Drucker sa vyjadril aj na margo prípadnej kandidatúry lídra Hlasu-SD Petra Pellegriniho na prezidenta. Označil ho za jedného z najsilnejších kandidátov, no nepotvrdil, že by sa Pellegrini o funkciu chcel uchádzať. „Je to jeho rozhodnutie,“ uviedol. Myslí si však, že strane Hlas-SD by to nepomohlo.