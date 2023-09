Nemecko zvažuje stále kontroly na hraniciach s Českom a Poľskom

V piatok to vyhlásila nemecká ministerka vnútra Nancy Faeserová. „Dočasné stále kontroly by mohli ľudí od nelegálnej migrácie odradiť,“ povedala Faeserová pre nedeľník Welt am Sonntag.

Dodala, že Nemecko už teraz zvýšilo počet policajtov na hraniciach s východnými susedmi. Ministerka však upozornila, že prísnejšie kontroly nebudú znamenať, že „neprídu žiadny žiadatelia o azyl“.

„Ak niekto požiada na hranici o azyl, Nemecko musí zo zákona žiadosť preskúmať,“ dodala. Taktiež vyhlásila, že ako zásadnú vníma ochranu vonkajších hraníc Európskej únie, ktorú dosiahne spoločným azylovým systémom.

Nemecko, Poľsko aj Česko sú súčasťou EÚ aj schengenského priestoru. Zavedenie hraničných kontrol v schengenskej zóne je povolené len za výnimočných okolností.

Minulý týždeň Berlín oznámil, že neprijme viac migrantov žijúcich v Taliansku v rámci dobrovoľného mechanizmu solidarity. Tento mechanizmus je vytvorený s cieľom pomôcť hraničným štátom EÚ, ktoré sú často prvými miestami, kam migranti prichádzajú.