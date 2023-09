Nelegálni migranti hromadne potvrdzujú, prečo majú namierené na Slovensko

Polícia bude robiť v súvislosti s nelegálnou migráciou racionálne a ekonomické opatrenia, ktoré dávajú zmysel. Zdôraznil to policajný prezident Štefan Hamran. Na pondelkovej tlačovej konferencii tiež informoval, že polícia zaistila spomedzi migrantov tri osoby, ktoré predstavovali bezpečnostné riziko. Zatiaľ nie sú o obvinení zo žiadneho trestného činu.

„Sily a prostriedky Policajného zboru nemôžu byť nezmyselným spôsobom vynakladané v rámci predvolebnej kampane podľa potrieb a predstáv našich politikov na nezmyselnú ochranu štátnej hranice, ktorú nie sme schopní zabezpečiť a nedáva to ani zmysel,“ skonštatoval Hamran. Pokiaľ by mala polícia vyčleniť hliadky pozdĺž celej hranice, znamenalo by to podľa neho vyše 110.000 policajtov alebo vojakov len na zelenej hranici. Hamran pripomenul, že mnohé krajiny vynaložili milióny eur na ochranu hraníc a výsledkom je aj tak prílev migrantov.

Nelegálni migranti chcú povolenie o zotrvaní na území Slovenska

Zdôraznil, že sami nelegálni migranti hromadne potvrdzujú, že majú namierené na Slovensko pre jediný dôvod, ktorým je získanie potvrdenia o zotrvaní na území Slovenska. „Vnímajú to tak, že to legalizuje ich pobyt na území Schengenu, čo je absolútny nezmysel,“ uviedol. Hamran tiež odmietol, že by bývalý minister vnútra Roman Mikulec objednal státisíce tlačív na vydávanie týchto potvrdení. Rezort podľa jeho slov objednal tzv. pobytové kartičky, ktorú nevydáva SR nelegálnym migrantom, ale cudzincom, ktorí sa na území SR zdržiavajú oprávnene.

Hamran zároveň potvrdil zaistenie troch osôb. „Máme, zadržané, respektíve zaistené také osoby, vo vzťahu ku ktorým bol nejaký záznam v jednotlivých databázach, napríklad Interpolu alebo v našom schengenskom informačnom systéme. Také osoby, samozrejme, sú obmedzené na osobnej slobode, pretože je to zákonný postup a je tam zákonný dôvod na ich obmedzenie,“ vysvetlil.