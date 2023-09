Nesprávne skladovanie liekov môže mať negatívne účinky na zdravie, do kúpeľne ich neodkladajte

Niektoré lieky si vyžadujú skladovanie v chlade, no vo väčšine prípadov by sa mali uchovávať na tmavom, suchom mieste s teplotou do 25 stupňov Celzia.

Nesprávne skladovanie lieku môže mať negatívne účinky na zdravie ľudí. Upozornil na to Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL). „Častou chybou je, že pacienti skladujú lieky v kúpeľni, kde je relatívne vysoká vlhkosť, alebo že liek nechajú na mieste vystavenom slnečnému žiareniu. Liek tak stráca svoju kvalitu a môže byť neúčinný, alebo môže vyvolať nežiaduce reakcie," skonštatoval. Ľudia by podľa ŠÚKL nemali uschovávať lieky po uplynutí doby spotreby. „Po dátume exspirácie, alebo keď liek prestanete z akýchkoľvek dôvodov užívať, ho odneste do lekárne. Bude tak zabezpečená správna likvidácia. Lieky v žiadnom prípade nevyhadzujte do komunálneho odpadu či kanalizácie," dodal.