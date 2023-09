Republika chce zrušiť ÚŠP, vystúpenie Slovenska z NATO nevidí reálne

Hnutie chce robiť neutrálnu zahraničnú politiku, no vystúpenie SR z NATO nevidí reálne. Referendum o vystúpení z NATO bude iniciovať, pokiaľ do NATO vstúpi Ukrajina alebo pokiaľ by sa rozšíril konflikt na Ukrajine.

Hnutie žiada zrušiť Úrad špeciálnej prokuratúry (ÚŠP), vníma ho ako nástroj politického boja. Chce tiež preveriť fungovanie Špecializovaného trestného súdu a prípadné prepojenie sudcov a novinárov. Odpolitizovať chce voľbu policajného prezidenta či zrušiť prijímanie 18-ročných ľudí do Policajného zboru.

Republika chce zastaviť rušenie nemocníc a pohotovostí a presadiť dostupnosť slovenských potravín. Presadzovať chce tradičné rodinné hodnoty a ochrániť mládež pred „LGBTI agendou“ na školách či v kultúre.

Chceli by tiež zmodernizovať štátnu správu na úroveň 21. storočia, no odmietajú elektronizáciu volieb i referend vzhľadom na riziko falšovania výsledkov.

V oblasti zahraničnej politiky uznáva Republika výhody členstva v EÚ, no odmieta „nezmyselnú bruselskú politiku“. Slovensko vníma ako most medzi východom a západom, podľa Republiky patrí krajina do stredu. NATO vníma ako prežitok studenej vojny, vystúpenie SR z NATO však nevidí reálne. „Ozbrojené sily SR v súčasnosti nie sú v stave na to, aby garantovali územnú celistvosť SR,“ vysvetlil Uhrík. Referendum o vystúpení z NATO bude Republika iniciovať okamžite v prípade, ak by prišlo k rozšíreniu konfliktu na Ukrajine, alebo ak do Aliancie vstúpi Ukrajina.

Zákonné zdravotné odvody by mala podľa hnutia spravovať jedna štátna zdravotná poisťovňa, pričom súkromné poisťovne by slúžili len na nadštandardné pripoistenie. Republika sľubuje podporu pracujúcich rodín s deťmi cez zvýšenie daňového bonusu. Chcú tiež sprísniť vyplácanie dávok v hmotnej núdzi cez povinné rekvalifikácie.

Hnutie chce začať s konsolidáciou verejných financií na úrovni 0,5 percenta HDP. Šetriť chce cez zoštíhlenie štátnej správy, ale nie hromadným prepúšťaním. Šetriť chcú aj na výdavkoch na zbrojenie a zahraničnú pomoc. „Nebudeme pokračovať vo finančnej aj vojenskej podpore pre Ukrajinu, lebo SR si to nemôže už ďalej dovoliť,“ povedal.

Republika sľubuje zníženie počtu vyšších územných celkov na model 3+1, teda východoslovenský, stredoslovenský a západoslovenský kraj plus Bratislavský kraj. Zastaviť chcú zonáciu národných parkov či zaviesť zníženú DPH na širší sortiment potravín.

Na stredných školách žiada Republika podporiť odborné vzdelávanie, zriadiť viac technických škôl, pričom gymnáziá by mali byť len výberové školy. Ukotviť chcú akademickú samosprávu a slobodu do Ústavy SR. Presadzuje aj vyššiu podporu pre Maticu slovenskú a rozdelenie RTVS na Slovenskú televíziu a Slovenský rozhlas.

Predčasné parlamentné voľby budú v sobotu 30. septembra. Kandiduje v nich 24 politických strán a hnutí a jedna koalícia.