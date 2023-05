Všímajte si veľkosť a povrch svojho jazyka: Toto sú príznaky skrytých problémov

Váš jazyk a jeho vzhľad môže veľa napovedať o vašom zdraví. Tvrdí to kanadská doktorka Siobhan Deshauerová, ktorá je špecialistkou na reumatológiu a na YouTube zverejňuje videá, ktorými vzdeláva verejnosť v oblasti zdravia. V jednom zo svojich videí prezradila, ako by mal vyzerať zdravý jazyk. Uvádza aj varovné signály, na ktoré si treba dávať pozor a ktoré by mohli naznačovať, že nie ste v poriadku.

Tmavočervený hladký jazyk

Deshauerová uvádza, že zdravý jazyk by mal byť ružový a na jeho povrchu by mali byť malé hrbolčeky. Ak je tmavšej farby alebo hladký, môže to byť príznakom zápalu jazyka alebo glositídy. Niekedy ja hladký jazyk spôsobený nedostatkom vitamínu B12.

Zväčšenie jazyka

Akýkoľvek opuch môže byť spôsobený alergickou reakciou alebo infekciou. Ak sa opuch jazyka prejavuje pomaly a postupne, pravdepodobne ide o hypotyreózu, pri ktorej sa v tele nevytvára dostatok hormónu, ktorý reguluje proces premeny potravy na energiu. Môže však tiež ísť o akromegáliu, kedy telo vytvára príliš veľa rastového hormónu. "Mohlo by ísť aj o amyloidózu, pri ktorej sa do orgánov vrátane jazyka ukladajú amyloidné bielkoviny, ktoré spôsobujú jeho rast," dodala doktorka.

Povlak na jazyku

Biely povlak na jazyku je problémom len vtedy, ak pretrváva dlhšiu dobu aj po tom, ako si jazyk vyčistíte. Vtedy môže signalizovať infekciu ústnej dutiny či premnoženie kvasiniek v ústach. Môže k tomu dôjsť aj po užívaní antibiotík. Zmena baktérií v ústach dáva kvasinkám príležitosť sa množiť, čo má za následok jazyk s mliečnym povlakom.

Málo slín

Nedostatok slín môže tiež poukazovať zdravotné problémy. Tí, ktorí nemajú v ústach zdravé množstvo slín môžu trpieť Sjögrenovým syndrómom. "Je to autoimunitné ochorenie, ktoré môže postihnúť celé telo, spôsobuje veľmi suché oči a veľmi suché ústa. Spôsobuje pacientom veľké problémy so zdravím zubov, navyše ich jazyk môže byť taký suchý, že začne byť bolestivý a popraskaný," uviedla doktorka.

Chlpatý jazyk

Hromadenie keratínu, bielkoviny, ktorá pomáha tvoriť tkanivá vlasov, nechtov a vonkajšej vrstvy kože, môže spôsobiť takzvaný chlpatý jazyk. Nie je to však vážny zdravotný problém a dá sa vyriešiť dôkladným čistením, dodala Deshauerová.

Afty

V ústach alebo v spodnej časti ďasien a jazyka môžu vznikať bolestivé vredy alebo afty. Hoci väčšina z nich po niekoľkých týždňoch zmizne, opakujúce sa vredy môžu naznačovať lupus, Crohnovu chorobu, herpes, HIV, alergickú reakciu alebo pemfigoid, zriedkavé kožné ochorenie, ktoré môže spôsobiť tvorbu veľkých pľuzgierov na koži.

Ak vredy po niekoľkých týždňoch nezmiznú alebo si na jazyku nahmatáte novú hrčku, môže ísť o rakovinu. "Musíte ísť k lekárovi a nechať si to hneď vyšetriť. Rakovina jazyka zvyčajne nebolí ani nespôsobuje žiadne problémy na začiatku, takže ak si niečo všimnete, nechajte sa pre istotu vyšetriť," dodala doktorka vo videu.