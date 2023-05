Guterres: Mierové rokovania Ruska s Ukrajinou momentálne nie sú možné

Generálny tajomník Organizácie Spojených národov (OSN) António Guterres v súčasnosti nevidí možnosť dosiahnutia úplného prímeria ani mierových rokovaní vo vojne na Ukrajine, keďže obe bojujúce strany sú podľa jeho slov presvedčené, že môžu zvíťaziť. Guterres sa tak vyjadril v rozhovore, ktorý v utorok zverejnil španielsky denník El País, uvádza TASR.

Guterres povedal, že OSN sa teraz namiesto dosiahnutia prímeria zameriava na rozhovory s Ruskom aj Ukrajinou, ktorých cieľom je riešenie konkrétnych problémov, ako napríklad predĺženia tzv. čiernomorskej obilnej dohody, ktorá aktuálne platí do 18. mája.

„Bohužiaľ sa domnievam, že v tejto fáze nie sú mierové rokovania možné. Obe strany sú totiž presvedčené, že môžu zvíťaziť,“ povedal Guterres, ktorý je teraz v Španielsku, aby si tam prevzal Európsku cenu Karola V.

Guterres v rozhovore pre El País reagoval aj na prejavené snahy o sprostredkovanie dialógu v konflikte zo strany Číny či Brazílie. Zdôraznil, že dosiahnuť mier na Ukrajine v súčasnosti nie je možné, no dúfa, že „v budúcnosti sa tak stane“. Šéf OSN ocenil, že Peking označil prípadnú jadrovú eskaláciu v konflikte za „neprijateľnú“. Takýto postoj označil za „veľmi dôležitý na to, aby sa predišlo pokušeniu, ktoré by bolo neprípustnou absurditou“.

Ruské sily vypálili v noci na utorok na územie Ukrajiny vrátane Kyjevskej oblasti 25 rakiet, z ktorých 23 bolo zostrelených ukrajinskou protivzdušnou obranou. K najnovšiemu útoku došlo len deň po vlne ruských dronových a raketových útokov na ukrajinské mestá. Odohral sa zároveň v Deň víťazstva, ktorým si Rusko v utorok pripomína 78. výročie porážky nacistického Nemecka v druhej svetovej vojne.