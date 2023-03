Ukrajinský minister obrany ďakuje Slovensku za migy: Budú brániť Európu

Reznikov na sociálnej sieti Twitter adresoval poďakovanie dočasne poverenému premiérovi SR Eduardovi Hegerovi, dočasne poverenému ministrovi obrany Jaroslavovi Naďovi aj celému slovenskému národu, informuje TASR.

„Na jar tradične prilietajú na Ukrajinu vtáky... Lietadlá MiG-29 zo Slovenska budú mať veľa práce pri obrane Európy,“ vyhlásil Reznikov.

Vo svojom príspevku použil vlajočky Ukrajiny a Slovenska a medzi ne vložil symbol podaných rúk.

„Naše vzdušné sily sú pripravené prijať ďalšie lietadlá a chrániť naše nebo!“ dodal.

