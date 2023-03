Táto riasa dokáže zmierniť bolesti brucha a nadúvanie

Výskum publikovaný v odbornom časopise Journal of Functional Foods ukázal, že riasa s názvom Chlamydomonas reinhardtii (C. reinhardtii) môže zmierniť tráviace problémy. V rámci štúdie dobrovoľníci konzumovali 1 alebo 3 gramy prášku C. reinhardtii denne počas jedného mesiaca.

Výsledky odhalili, že účastníci mali pravidelnejšiu stolicu, menšie bolesti brucha, menej hnačiek alebo zápchy a menej nadúvania alebo plynatosti. Konzumácia rias tiež nespôsobila žiadne zmeny v ich črevnom mikrobióme (mikroorganizmy, ktoré žijú v tráviacom trakte človeka).

C. reinhardtii je zelená riasa, ktorá rastie v pôde a sladkej vode na celom svete. Zatiaľ čo niektoré riasy, ako napríklad morské riasy, sú obľúbené pre svoje živiny, vitamíny a minerály, zdravotný účinok C. reinhardtii je stále predmetom štúdií.

Výskumníci teraz naznačujú, že C. reinhardtii môže zlepšiť gastrointestinálne poruchy vrátane syndrómu dráždivého čreva (IBS) a jeho príznakov, ako sú bolesti žalúdka, plynatosť, nadúvanie a hnačka. Profesor Stephen Mayfield, spoluautor štúdie, povedal:

"Ľudia sa touto riasou zaoberajú už desaťročia, ale toto je prvá štúdia, ktorá dokazuje to, čo mnohí z nás tušili - prospieva vám. Je to vzrušujúce, pretože to dokazuje jasný prínos: ak máte príznaky podobné syndrómu dráždivého čreva, je pre vás dobrá."

Profesor Mayfield a jeho kolegovia roky skúmali túto riasu, aby sa dala použiť ako udržateľný zdroj biopalív. Postupom času však testovali, či sa C. reinhardtii dá použiť ako výživná zložka potravín na posilnenie ľudského zdravia.

Vedci skúmali aj vplyv konzumácie tejto riasy na ľudí s problémami tráviaceho traktu. Frank Fields, prvý autor štúdie, povedal:

"Výhody konzumácie tohto druhu rias boli okamžite zrejmé pri skúmaní údajov od myší aj ľudí, ktorí trpeli gastrointestinálnymi symptómami. Dúfam, že táto štúdia pomôže destigmatizovať myšlienku zaradenia rias a produktov z nich do stravy - je to fantastický zdroj výživy a my sme teraz dokázali, že tento druh rias má ďalšie výhody pre zdravie zvierat a ľudí."

Odborníci sa domnievajú, že zlepšenie tráviaceho systému môže byť spôsobené neznámou biologicky aktívnou zlúčeninou alebo zmenami v expresii génov (genetickej informácie) regulovanej určitými baktériami v črevách.