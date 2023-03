Toto musíte urobiť, aby vaše dieťa nemalo alergiu na arašidy

Podľa odborníkov by rodičia mali deťom dať potraviny s obsahom arašidov už od veku štyroch mesiacov, aby sa u nich nerozvinula alergia. K týmto záverom dospeli v štúdii publikovanej v odbornom časopise Journal of Allergy and Clinical Immunology .

Počet ľudí trpiacich alergickými reakciami na arašidy sa v posledných desaťročiach zvýšil trojnásobne a pri závažných prípadoch môžu byť následky smrteľné. V súčasnosti alergiou na arašidy trpí približne jedno z 50 detí.

Britskí vedci však zistili, že obdobie od štyroch do šiestich mesiacov veku dieťaťa je ideálne na zoznámenie s arašidmi. Podľa ich slov by sa tým mohol znížiť výskyt alergie na arašidy až o 77 %.

Tím z King's College v Londýne a University of Southampton uviedol, že väčšina alergií na arašidy sa vyvinie už v čase, keď dieťa dovŕši jeden rok. Podanie arašidov deťom vo veku jedného roka znížilo výskyt alergie iba o 33 %. U detí s vyšším rizikom vzniku alergie, napríklad ak už majú ekzém, by sa malo začať s prikrmovaním arašidovou zložkou skôr ako v štyroch mesiacoch.

Orechy a arašidy sa môžu zavádzať do stravy detí približne od šiestich mesiacov, ak sú rozdrvené, pomleté alebo je to pasta či arašidové maslo. Podľa vedcov by však malo byť bezpečné začať s konzumáciou arašidov aj skôr.

Vedúci autor profesor Graham Roberts vysvetlil, že alergia na arašidy vzniká vtedy, keď si organizmus pomýli arašidy s niečím nebezpečným a reaguje na ne:

"Reakcia sa môže týkať celého tela - pery vám môžu opuchnúť, môže sa objaviť svrbivá vyrážka a môžete mať problémy s dýchaním. Imunitný systém dieťaťa sa musí naučiť rozlišovať medzi jedlom a nebezpečnými baktériami, ktoré je potrebné držať mimo tela. Telo to robí tak, že vidí veci vo forme, v akej sa nachádzajú. Ak vidí arašidy v primerane veľkom množstve v črevách, začne ich považovať za bezpečnú potravinu a nevyvinie sa u neho alergia.“

Detská dietologička Mary Feeneyová z King's College London uviedla, že ich zistenia naznačujú, že na zníženie pravdepodobnosti vzniku alergie na arašidové maslo je vhodné dávať deťom trikrát týždenne vrchovatú čajovú lyžičku arašidového masla.

Upozornila, že bábätkám alebo deťom v predškolskom veku by sa nikdy nemali dávať celé alebo nasekané orechy, pretože hrozí riziko zadusenia. Dodala, že deti by mali byť v čase zavádzania arašidových výrobkov pripravené na pevnú stravu.

Profesor Gideon Lack z King's College London uviedol: