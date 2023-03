Nebezpečný emfyzém vám môže prederaviť pľúca. Ako ho rozoznať od menej závažných ochorení?

Chronická obštrukčná choroba pľúc je pojem, ktorý zastrešuje celý rad pľúcnych ťažkostí, vrátane ťažkostí s dýchaním a emfyzému pľúc. O tom, že ju netreba podceňovať, svedčí aj skutočnosť, že ide o tretiu najčastejšiu príčinu úmrtí na celom svete.

Emfyzém je život ohrozujúce ochorenie, pri ktorom dochádza k poškodeniu pľúcnych alveol a v prípade neliečenia môže dôjsť až k prederaveniu tohto orgánu.

Kľúčové je poznať príznaky

Pri emfyzéme dochádza k postupnému slabnutiu vnútorných stien pľúcnych alveol a ich trhaniu, čo vedie k zväčšeniu vzduchových vakov v pľúcach. Ako poznamenáva prestížna zdravotnícka inštitúcia Mayo Clinic, „tým sa redukuje povrch pľúc, a teda zároveň množstvo kyslíka, ktoré preniká do krvného obehu.“

Poškodené alveoly pri výdychu nepracujú správne a zachytáva sa v nich použitý vzduch, takže čerstvý vzduch nasýtený kyslíkom nemá ako preniknúť do krvi.

Pri ochorení dochádza k postupnému zhoršovaniu ťažkostí s dýchaním, no pri skorej a adekvátnej liečbe je možné tento progres obmedziť. Je preto nutné poznať najčastejšie príznaky emfyzému:

zhoršujúca sa dýchavičnosť (najmä pri vykonávaní náročnejších aktivít)

pretrvávajúce bolestivé vykašliavanie hlienu (podobá sa na chronický kašeľ u fajčiarov)

opakované infekcie hrudníka

pretrvávajúce piskľavé dýchanie

Za lekárom by ste podľa Mayo Clinic mali zájsť vtedy, keď vaše ťažkosti s dychom pretrvávajú už niekoľko mesiacov, a to najmä v prípade ich zhoršovania alebo ak zasahujú do vašich každodenných aktivít.

„Neodbíjajte ich falošným uisťovaním sa, že ide len o príznaky starnutia alebo zhoršenej kondičky,“ varujú odborníci, podľa ktorých je potrebné začať liečbu čo najskôr a ešte predtým, ako dôjde k nezvratnému poškodeniu pľúc.

Na cigarety ani nepomyslite

V boji proti následkom a zhoršovaniu emfyzému vám v prvom rade pomôže odvykanie od fajčenia. Zmierniť príznaky môžete aj vďaka špecializovaným inhalátorom, liekom a rehabilitácii.

Najlepším liekom je však prevencia, ktorej základom je život bez cigariet a iných tabakových výrobkov. Vyhýbať sa treba aj pasívnemu fajčeniu.