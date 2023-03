V prsníku som pocítila zvláštny vnem, lekári mi zachránili život. Tento príznak neignorujte!

66-ročná Sue Makinová sa na dovolenke v Turecku stretla so zvláštnym pocitom. Neprestajne sa jej totiž zdalo, že ju „niečo ťahá za prsník“. Ešte pred dovolenkou zároveň stihla absolvovať preventívnu prehliadku na mamológii, po ktorej jej domov prišiel list s odporúčaním, aby sa dostavila na ďalšie vyšetrenie.

Keďže Makinová nebola doma, list za ňu prevzala jej dcéra, ktorá jej počas jej neprítomnosti dohodla návštevu v ambulancii. Po jej absolvovaní sa niekdajšia kancelárska pracovníčka dozvedela, že trpí rakovinou prsníka, ktorá sa už stihla rozšíriť do uzlín v podpazuší.

„Nespanikárila som, dokonca som ani neplakala, keď mi to oznámili. Len mi povedali, že je to 'v ranom štádiu, zatiaľ veľmi malé'. Do lekárov vkladám dôveru a riadim sa ich odporúčaniami,“ tvrdí stará mama štyroch vnúčat v rozhovore pre britský portál Liverpool Echo.

„Hneď mi napadlo, že chcem čím skôr zájsť do nemocnice, kde mi vyoperujú hrčku, absolvujem chemoterapiu a rádioterapiu, a vybavené, ide sa ďalej,“ pokračuje Makinová, ktorá už má priamu skúsenosť s onkologickými ochoreniami. V minulosti totiž porazila rakovinu štítnej žľazy.

Najťažšie pre Makinovú bolo oboznámiť s diagnózou rodinu. U dcéry však našla silnú podporu, keď jej povedala: „Mami, raz si to už dokázala, dokážeš to znova. Si silná žena.“ „Nakoplo ma to,“ tvrdí pacientka o slovách podpory. „Cítila som sa vinne, že si tým kvôli mne znovu musia prechádzať, ale vyvolalo to vo mne pozitívny pocit.“

Rakovina sa nevyhýba ani tým, ktorí ju už raz porazili

Keďže Sue v minulosti zistili cystu v prsníku, po nahmataní hrčky v Turecku si myslela, že ide o ďalší podobný útvar. Neskôr sa jej však v pravej časti dekoltu objavila jamka, „akoby ho niečo vťahovalo dnu“.

„Pred 15 rokmi som mala rakovinu štítnej žľazy, takže som si úprimne myslela, že to už mám za sebou, že ju znovu nechytím, čiže som sa vôbec nebála,“ vysvetľuje dôchodkyňa svoj počiatočný pokoj.

Makinovej malá hrčka sa rýchlo zväčšila. Z 13 milimetrov, ktoré jej lekári namerali po návrate z dovolenky, sa v priebehu troch týždňov zväčšila na 17 milimetrov. Podľa analýzy šlo o agresívny rýchlo rastúci druh, ktorý sa ťažšie lieči a častejšie vracia. „Vďakabohu, že som šla,“ hovorí Makinová o vyšetrení.

Britke z obce Aintree v Anglicku vyoperovali všetky zhubné metastázy. Lekári pritom potvrdili, že šlo o skoro diagnostikovanú rakovinu, ktorá sa teda s najvyššou pravdepodobnosťou nestihla rozšíriť do ďalších častí tela.

„Ostatným ženám by som poradila absolvovať každé vyšetrenie, ktoré sa ponúka,“ dodáva Makinová v rozhovore. „Niet lepšieho pocitu, než ako keď viete, že vás vyšetrili. Väčšinou vám nič nezistia, ale ak aj áno, tak máte tú najlepšiu šancu na vyliečenie.“