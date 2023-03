Neriadené nabíjanie elektromobilov môže viesť k pokutám v stovkách eur

Energetická kríza predražila nielen tankovanie benzínových a naftových vozidiel, vyššie účty musia platiť aj majitelia elektromobilov. Tí dokážu výrazne ušetriť, ak si nájdu alternatívu voči verejným nabíjacím staniciam, no existuje tu riziko sankcie od dodávateľa elektrickej energie. Upozornil na to Michal Kolimár, riaditeľ strediska distribúcie energií a energetický audítor spoločnosti PPA Power DS, ktorá patrí do skupiny PPA CONTROLL.

„Keďže nabíjanie na verejných staniciach je drahé, množstvo vlastníkov elektromobilov a hybridov, ktorí nemajú možnosť nabíjať ich doma, sa snaží nabíjať lacnejšie na nabíjačke v zamestnaní alebo v nákupnom centre. Pritom sa však môže prekročiť zmluvne rezervovaná kapacita na odbernom mieste, za čo je následne odberateľ - teda majiteľ budovy alebo spoločnosť, ktorá ju prenajíma - sankcionovaný,“ vysvetlil Kolimár.

Výška pokuty je uvedená v cenníku distribúcie a schvaľuje ju Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Môže to byť až 33 eur za každú prekročenú kilowatthodinu (kWh), v súhrne aj stovky eur. Odberateľ môže pokute podľa odborníka predchádzať napríklad tak, že si nechá nainštalovať inteligentné nabíjačky, ktoré výkon strážia.

Elektrina na verejných nabíjacích staniciach je aktuálne niekoľkonásobne drahšia ako v domácnosti a takto nabíjaný elektromobil jazdí s rovnakými, niekedy aj vyššími nákladmi v porovnaní s benzínom, upozornil Kolimár. Najlepšie na tom je majiteľ elektromobilu, ktorý ho dobíja cez noc pomocou domácej dobíjacej stanice s výkonom 6 - 6,5 kW. Vtedy dokáže ušetriť približne dve tretiny nákladov v porovnaní s benzínom.

„Domácnosti štát dotuje tak výdatne, že cena za elektrinu je skoro rovnaká ako v roku 2022. Ostatným však náklady vzrástli, preto je nabíjanie v domácnosti v porovnaní s verejnými nabíjačkami ešte výhodnejšie ako predtým,“ dodal odborník.