Táto skupina ľudí má viac chronických zdravotných problémov ako ostatní

Nová štúdia odhalila, že mileniáli hľadajú lekársku pomoc pri zdravotných problémoch viac ako kedykoľvek predtým. Štúdia, ktorú uskutočnila United Healthcare and Health Action Council, skúmala faktory a údaje o nárokoch od poistencov vo veku 27 až 42 rokov. Dokopy to bolo 126 000 jednotlivcov. Výskum porovnal aktuálne údaje od apríla 2021 do marca 2022 s historickými údajmi z roku 2012.

Podľa výskumu mileniáli s bežnými chronickými zdravotnými problémami a ich deti sú v porovnaní s generáciou X väčšími užívateľmi systému zdravotnej starostlivosti.

To zahŕňa o 106 % viac hospitalizácií pre mileniálov s cukrovkou a o 55 % viac návštev na pohotovosti a urgentnej starostlivosti pre hypertenziu.

Hoci je miera obezity u mileniálov nižšia, u pacientov s obezitou sledovali o 31 % viac návštev na pohotovosti a o 29 % viac hospitalizácií. Mileniáli s problémami chrbta navštívili pohotovosť o 22 % viac ako ľudia patriaci do generácie X, s o 46 % vyšším počtom hospitalizácií. V prípade osteoartritídy zaznamenali o 36 % viac návštev pohotovosti.

Behaviorálne využitie pomoci v oblasti zdravia sa u mileniálov a ich detí zvýšilo o 35 % v porovnaní s úrovňami pred pandémiou. To zahŕňa najmä úzkosť, depresiu a traumatické poruchy

Okrem toho, podľa štúdie mileniáli a ich deti predstavujú 41 % prípadov porúch nervového vývinu. Medzi najčastejšie diagnózy patrí porucha pozornosti v 43 % a poruchy autistického spektra v 35 %.

Rodičia mileniáli s deťmi z generácie Alfa majú o 38 % vyššiu mieru využívania zdravotnej starostlivosti ako tí, ktorí sa narodili v iných generáciách. To zahŕňa o 22 % viac návštev pohotovosti a o 76 % vyšší počet ambulantných zákrokov.

Mileniáli odbúravajú stigmy

Doktorka Mykale Elbe, riaditeľka programu MSN Nurse Practitioner Program a odborná asistentka ošetrovateľstva na Maryville University v Town and Country, ktorá nebola zapojená do štúdie, povedala pre Fox News Digital, že ju tieto zistenia neprekvapujú.

Elbe poukázala na to, že mileniáli a mladšie generácie odbúravajú stigmu týkajúcu sa duševného zdravia. To vedie k väčšej informovanosti o symptómoch a vyhľadávanej pomoci. Od pandémie poskytovatelia zdravotnej starostlivosti vo všetkých prostrediach zaznamenali prudký nárast pacientov s poruchami duševného zdravia, ktorí hľadajú pomoc.

Podľa Labe sa nárast využívania zdravotnej starostlivosti dá pripísať aj zvýšenej dostupnosti zdravotníckych zariadení v poslednom desaťročí. Zdravotná starostlivosť je v podstate na dosah ruky verejnosti pre čokoľvek od bolesti hrdla a tržných ran až po vážnejšie problémy.

Po skúsenostiach s prácou v pediatrii Elbe tiež povedala, že viac rodičov privádza svoje deti kvôli vírusovým infekciám horných dýchacích ciest ako pred pandémiou.

„S novými formátmi zdravotnej starostlivosti, ktoré sú k dispozícii s urgentnou starostlivosťou a klinikami, vidíme, že pacienti využívajú zdravotnú starostlivosť a sú proaktívnejší pri jej pravidelnom vyhľadávaní," povedala.