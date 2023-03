Nevhodný balzam perám škodí. Tieto zložky by nemal obsahovať

Podľa dermatológov je oveľa dôležitejší typ balzamu na pery, ako množstvo, ktoré si na pery nanesiete. Niektoré balzamy na pery môžu spôsobiť viac škody ako úžitku.

Čo spôsobuje popraskané a suché pery?

Existuje niekoľko dôvodov, prečo sú vaše pery suché a podráždené, najmä v chladných mesiacoch. Chladné počasie môže mať vplyv na vašu pokožku a pretože pokožka na perách je veľmi tenká, je oveľa pravdepodobnejšie, že vyschnú, povedala pre Today Dr. Mona Gohara, klinická profesorka dermatológie na Yale School of Medicine.

Podráždenie tiež môžu spôsobiť aj každodenné faktory, ako sú enzýmy v slinách, kvasinky, baktérie, určité zložky v produktoch starostlivosti o pleť alebo v potravinách vysvetlil Dr. Brendan Camp, dermatológ z MDCS Dermatology v New Yorku.

Môže ísť aj o to, že im nevenujete dostatočnú pozornosť. Mnoho ľudí si hydratuje tvár, ale na pery zabúdajú. Ak sa im však dostatočne venujete, no stále sú suché a popraskané, Môže to byť nesprávnym balzamom.

Týmto zložkám sa pri výbere vyhnite

Ako si vybrať ale ten správny? Dôležité je vyhnúť sa balzamom, ktoré obsahujú nasledujúce zložky.

Chladivý balzam síce vyzerá, že by mohol upokojiť vaše boľavé pery, no podľa Dr. Gohara by ste sa mu mali vyhnúť. Ak vám balzam spôsobuje brnenie na perách, chlad či mentolový pocit, znamená to, že obsahuje potenciálne dráždivú zložku. Pery by pri jeho používaní mohli byť z dlhodobého hľadiska viac suchšie a viac podráždené.

Mali by ste sa vyhnúť balzamom na pery, ktoré obsahujú gáfor, mentol či alkohol, píše portál The Sun.

Okrem toho si vyberajte balzamy bez vône, aromatických látok a farbív. Doktor Camp pre Today povedal, že tieto zložky môžu spôsobiť alergickú kontaktnú dermatitídu, typ ekzému, ktorý sa spúšťa kontaktom s určitou látkou.

A máte suché, popraskané, červené, šupinaté a svrbiace pery, možno ste si vyvinuli citlivosť na zložku v balzame na pery.

V balzame hľadajte tieto zložky

Podľa Dr. Campa by ste mali v balzamoch hľadať prísady, ktoré pomáhajú zachytiť vodu v pokožke a udržiavať ju dlhú dobu hydratovanú. Na tento účel sa často používajú prísady ako včelí vosk, olivový olej, ricínový olej, kokosový olej a bambucké maslo. Na ochranu pier pred slnkom používajte balzam s SPF.

Podľa doktorky Gohara obsahuje ideálny balzam kombináciu zvlhčujúcich látok (ako je kyselina hyalurónová a glycerín), ktoré vťahujú vlhkosť do pokožky, a okluzívnych látok (ako je bambucké maslo a minerálny olej), ktoré vlhkosť uzamykajú.

NHS odporúča používať balzam, ktorý obsahuje vazelínu alebo včelí vosk.

Keďže každý môže mať problém s inou zložkou, vyskúšajte niekoľko rôznych balzamov na pery a vyberte si ten, ktorý vám sedí.

Ako často si nanášať balzam na pery?

Ak používate správny typ balzamu, môžete ho aplikovať niekoľkokrát denne, tvrdí Dr. Gohara. Podľa Dr. Campa je najlepšie dať si balzam na pery raz ráno a raz pred spaním.

Existujú však aj iné spôsoby, ako zabrániť suchým perám. Najlepšia vec, ktorú môžete urobiť, je piť veľa tekutín, povedala špecialistka na pleť a odborníčka na výživu z Pulse Light Clinic Lisa Borg.

Lisa tiež odporučila jesť potraviny, ktoré stimulujú produkciu slín, ako sú jablká, uhorky, paradajky, cukety, melón, citróny a chrumkavá vláknitá zelenina, ako je mrkva a zeler.