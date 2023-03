Hlas-SD: Heger urobil podvod na voličoch, stále je čas na júlové voľby

Strana vyzvala Hegera, aby po odchode z OĽANO vytvoril podmienky na menovanie úradníckej vlády a čo najskorší termín predčasných volieb. Hovorí o možnom júlovom termíne.

„Oddnes má krízou zmietané Slovensko na čele štátu odvolaného premiéra bez politickej príslušnosti a podpory v parlamente, ktorá by odzrkadľovala výsledky parlamentných volieb. A ktorý má ešte navyše v kompetencii dva rezorty, ktoré sa zásadne týkajú života ľudí,“ vyhlásila strana s tým, že dva rezorty sa ocitli v rukách človeka, ktorého zaujíma len jeho politická stolička. Strana označila Hegera za stelesnenie zlyhania a temnej minulosti amatérskej garnitúry.

Za nočným statusom Hegera na sociálnej sieti vidí Hlas-SD dôvod, pre ktorý sa schválil septembrový termín predčasných parlamentných volieb. „Jeho rozhodnutie zverejniť status tesne pred polnocou ho usvedčuje z podvodníctva, pretože sa bál, že ak by to bolo ráno, mohli by sme ešte hovoriť o skrátení volebného obdobia a vymenovaní úradníckej vlády. Heger týmto krokom usvedčil sám seba z podvodu na voličoch. Začať podvodom a hovoriť druhým dychom o demokratoch je výsmechom demokracie samotnej,“ tvrdí Hlas-SD a poukázal na uplynuté lehoty potrebné na voľby v júnovom termíne.