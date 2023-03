Títo ľudia by nemali nosiť smart hodinky a náramky, následky môžu byť fatálne

Odborníci varovali, že ľudia s kardiostimulátorom môžu byť ohrození vážnymi komplikáciami, ak nosia inteligentné hodinky alebo náramky. Vedci zistili, že elektrické signály z prístrojov na sledovanie telesnej kondície môžu narušiť funkciu srdcových zariadení.

Kardiostimulátory sú malé elektrické zariadenia, ktoré sa chirurgicky implantujú do hrudníka pacienta a vysielajú elektrické signály, ktoré udržiavajú pravidelný tep srdca.

Inteligentné hodinky využívajú technológiu nazývanú bioimpedancia na sledovanie kondície používateľa. Vysielajú malý, nepostrehnuteľný elektrický prúd cez telo na meranie svalov, tukovej hmoty, úrovne stresu a životných funkcií.

Odborníci z Univerzity v Utahu uviedli, že tento prúd by mohol narušiť elektrické impulzy, ktoré udržiavajú správny chod kardiostimulátorov. Môže oklamať kardiostimulátory, aby si mysleli, že srdce bije správne, aj keď to tak v skutočnosti nie je.

Život mnohých pacientov závisí od kardiostimulátora. Jeho funkciu pritom môže narušiť smart zariadenie, upozorňuje spoluautor štúdie Benjamin Steinberg. "Ak toto rušenie trvá dlhší čas, pacient by mohol omdlieť alebo ešte horšie," uviedol Steinberg s tým, že následky môžu byť fatálne.

Inteligentné hodinky by tiež mohli ľuďom s vnútornými defibrilátormi spôsobiť bolestivý elektrický šok. Alarmujúce zistenia boli publikované v akademickom žurnále Heart Rhythm .

Podobne nebezpečné môžu byť inteligentné váhy a prstene

Výskumný tím poznamenal, že inteligentné prstene a váhy by mohli mať podobný vplyv na kardiostimulátory, hoci v porovnaní s inteligentnými hodinkami vykazovali nižšiu úroveň rušenia.

Vymenovali niekoľko zariadení, ktoré využívajú bioimpedančnú technológiu, ako napríklad inteligentné hodinky Samsung Galaxy Watch 4 a Empatica E4, váhy Fitbit Aria 2 a Withings Body Scan a inteligentný prsteň Moodmetric.

Vedci na základe ich zistení neodporúčajú používanie takýchto pomôcok u ľudí s kardiostimulátorom. Vedci hypotézy netestovali na skutočných ľuďoch, ale použili počítačové modely mužov a žien. Simulovali pritom elektrické prúdy, ktoré inteligentné zariadenia vydávajú.

Podľa výskumníkov je toto prvá štúdia, ktorá vyjadruje obavy z používania prístrojov s bioimpedančnou technológiou v súvislosti s kardiostimulátormi. Vedci chcú vykonať ďalšie bezpečné klinické štúdie na pacientoch, aby sa otestovalo, ako ich srdcové implantáty reagujú na smart zariadenia.

Pacienti s kardiostimulátorom by si mali dávať pozor pri používaní elektronických zariadení. Nemali by nosiť mobilný telefón v náprsnom vrecku a elektronické zariadenia by mali držať aspoň šesť centimetrov od kardiostimulátora.