Toto umelé sladidlo súvisí s infarktom a mŕtvicou

Výskum ukázal, že erytritol, obľúbené umelé sladidlo, je spojené so zvýšeným rizikom srdcového infarktu a mŕtvice. Zistenia vedcov z Clevelandskej kliniky boli uverejnené v časopise Nature Medicine . Vedci skúmali viac ako 4 000 ľudí v USA a Európe a zistili, že tí, ktorí mali vyššiu hladinu erytritolu v krvi, boli vystavení zvýšenému riziku výskytu fatálneho infarktu či mŕtvice.

Výskumníci sledovali účinok erytritolu pridaného buď do krvi, alebo do izolovaných krvných doštičiek. Sú to fragmenty buniek, ktoré sa zhlukujú, aby zastavili krvácanie a prispeli k tvorbe krvných zrazenín. Výsledky ukázali, že erytritol uľahčil aktiváciu krvných doštičiek a tvorbu zrazeniny. Predklinické štúdie potvrdili, že požitie erytritolu zvýšilo tvorbu zrazenín.

Erytritol sa často používa ako nízkokalorické sladidlo v rôznych potravinách a nápojoch. Má približne 70 % sladivosti bežného cukru, ale obsahuje len zlomok kalórií. Erytritol sa často používa aj vo výrobkoch bez cukru a vo výrobkoch vhodných pre diabetikov, pretože výrazne nezvyšuje hladinu cukru v krvi ani inzulínu.

"Popularita sladidiel, ako je erytritol, sa v posledných rokoch rýchlo zvýšila, ale je potrebné vykonať hlbší výskum ich dlhodobých účinkov," povedal hlavný autor štúdie Stanley Hazen, vedúci oddelenia kardiovaskulárnych a metabolických vied v Lernerovom výskumnom inštitúte a spoluvedúci oddelenia preventívnej kardiológie na Clevelandskej klinike.

Umelé sladidlá, ako napríklad erytritol, sú bežnou náhradou cukru v nízkokalorických, nízkosacharidových a "keto" výrobkoch. Výrobky bez cukru obsahujúce erytritol sa často odporúčajú ľuďom, ktorí trpia obezitou, cukrovkou alebo metabolickým syndrómom a chcú znížiť svoj príjmu cukru alebo kalórií. Ľudia s týmito ochoreniami sú tiež vystavení vyššiemu riziku nežiaducich kardiovaskulárnych stavov, ako je srdcový infarkt a mozgová príhoda.

Erytritol je sacharidový alkohol, ktorý sa vyrába fermentáciou kukurice. Po požití sa v tele ťažko metabolizuje a namiesto toho prechádza do krvného obehu a z tela odchádza najmä močom. Ľudské telo prirodzene vytvára malé množstvo erytritolu, takže akákoľvek ďalšia konzumácia môže zvyšovať hladiny v krvi.

Vedci vyžadujú ďalšie štúdie, ktoré by potvrdili ich zistenia v bežnej populácii. "Naša štúdia ukazuje, že keď účastníci konzumovali umelo sladený nápoj s množstvom erytritolu, ktoré sa nachádza v mnohých spracovaných potravinách, pozorovali sa počas niekoľkých dní výrazne zvýšené hladiny v krvi - hladiny výrazne vyššie ako tie, ktoré zvyšujú riziko zrážania krvi," povedal Hazen. "Je dôležité, aby sa vykonali ďalšie štúdie bezpečnosti, ktoré by preskúmali dlhodobé účinky umelých sladidiel vo všeobecnosti a erytritolu konkrétne na riziko srdcového infarktu a mozgovej príhody, najmä u ľudí s vyšším rizikom kardiovaskulárnych ochorení."