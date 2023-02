Matovič: OĽANO si naďalej stojí za septembrovým termínom volieb

Opozičný poslanec Marián Viskupič (SaS) povedal, že liberáli v pondelok (27. 2.) nepodporia otvorenie mimoriadnej parlamentnej schôdze o skoršom termíne volieb a poskytnutí stíhačiek MiG-29 Ukrajine.

Formát rokovaní o termíne predčasných volieb určila podľa oboch diskutujúcich prezidentka SR Zuzana Čaputová, keď 18. januára povedala, že je pre ňu akceptovateľný aj september, ktorý si napokon parlament aj odhlasoval.

„Naši voliči uprednostňujú septembrový termín volieb, my si tým pádom stojíme za týmto termínom,“ povedal Matovič. V prípade, ak by prezidentka vymenovala úradnícku vládu, bol by za čo najskoršie voľby. „Posledné, čo krajina potrebuje je, aby sme opäť robili na poslednú chvíľu chaos,“ reagoval Viskupič.

V súvislosti so situáciou v hnutí OĽANO Matovič uviedol, že neregistruje dopyt po tom, aby ho dočasne poverený premiér Eduard Heger (OĽANO) nahradil vo funkcii predsedu. Predpokladá, že Heger s dočasne povereným ministrom obrany Jaroslavom Naďom (OĽANO) pôjdu skôr vlastnou cestou.

Viskupič v diskusnej relácii kritizoval návrh OĽANO poskytnúť voličom za účasť v najbližších parlamentných voľbách po 500 eur. Pýta sa, ktorá krajina vo svete platí ľudí za to, aby prišli voliť. Nepáči sa mu ani návrh na mimoriadne zdanenie zisku Slovnaftu.

Matovič zdôraznil, že legislatívne návrhy musia obsahovať aj informácie o ich finančnom krytí. Odmenu 500 eur za účasť vo voľbách preto navrhuje pokryť príjmami z mimoriadnej dane pre rafinérie. Odmietol, že by išlo o volebnú korupciu.