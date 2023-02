Nečakaný spúšťač tvorby vrások, o ktorom ste ešte nepočuli

Vek je neúprosný pre každého z nás, a prirodzene nám na pokožke kreslí vrásky. Táto skutočnosť je známa každému, no menej preskúmaná je otázka, prečo k tomu vôbec dochádza.

Vznik vrások sa pripisuje viacerým faktorom, vrátane genetiky, kontaktu pokožky so slnečnými lúčmi, či spánkovým polohám. Na procese starnutia by sa však podľa vedcov mohol podieľať aj mikrobióm pokožky – teda všetky baktérie, huby, vírusy a iné drobné častice, ktoré si so sebou nosí každý z nás.

„V minulosti sme zistili, že zloženie mikrobiómu pokožky závisí od zmesi vplyvov genetiky a životného prostredia, vrátane životného štýlu, etnicity, geografickej polohy, kontaktu so slnkom, vlastností pokožky, hygienických návykov, celkového zdravotného stavu a veku,“ podotýka autorka štúdie Julia Ohová z Jacksonovho laboratória v Connecticute s vysvetlením, že to je dôvod, prečo sa vedci zamysleli nad tým, ako tento mikrobiotický koktejl súvisí s tvorbou vrások.

Prečítajte si aj: Hlboké vrásky na čele sú skorým príznakom tohto ochorenia

Ohová s kolegami odobrala vzorky z pokožky 51 Parížaniek, z ktorých zhruba polovica bola vo veku 20 až 26 rokov, zatiaľ čo ostatné mali 54 až 60 rokov. Vedci následne určili, ktoré druhy baktérií obývajú kožu tej-ktorej ženy, a pozreli sa aj na ďalšie parametre, ako je starnutie ich pokožky a kvalita a kvantita kolagénu v nej.

„Medzi mladšími a staršími dospelými sme zistili značné rozdiely v štruktúre tvárového mikrobiómu,“ tvrdí Ohová v rozhovore pre magazín New Scientist. „Dôležitejší je však fakt, že tento rozdiel sa dá pripísať odlišnostiam v biofyzických parametroch, najmä [kolagéne].“

U starších žien sa podľa očakávaní zistil úbytok kolagénu. Výsledky tiež približujú, že na tvári každého z nás sa zväčša nachádzajú tri druhy baktérií: Cutibacterium acnes, Staphylococcus epidermidis a Corynebacterium kroppenstedtii. Ten prvý je vo výraznejšom počte zastúpený u mladších, ostatné dva u starších osôb.

Práve posledné dva druhy baktérií by preto mohli súvisieť s úbytkom kolagénu pri starnutí. Dosiaľ však nevieme, aká je následnosť, a teda či baktérie spôsobujú úbytok kolagénu, alebo či strata kolagénu mení zloženie mikrobiómu pokožky.

Vedci prichádzajú aj s ďalším zaujímavým zistením: na pokožke starších žien sa nachádza viac baktérií s antimikrobiálnou rezistenciou. Zatiaľ nie je jasné, či to má vplyv na starnutie pokožky.

„S pribúdajúcim vekom prichádzame do kontaktu so zvyšujúcim sa počtom antibiotík a mikróby nadobúdajú gény s antibiotickou rezistenciou z prostredia a od seba navzájom,“ dodáva Ohová. „Charakteristiku mikrobiómu mení aj užívanie antibiotík, čo má následný vplyv na imunitu a zdravie pokožky.“