Takto vplýva keto diéta na váš mozog

Ketogénna diéta s nízkym obsahom jednoduchých sacharidov môže pomôcť zvrátiť starnutie mozgu. Ukázal to výskum publikovaný v akademickom žurnále Proceedings of the National Academy of Sciences . Zníženie spotreby jednoduchých sacharidov môže zabrániť alebo zvrátiť zmeny mozgu súvisiace s vekom.

Jednoduché sacharidy sú obsiahnuté v potravinách, ako je biele pečivo, sušienky sladkosti či limonády. Komplexné sacharidy sa nachádzajú v potravinách, ako je zelenina, ovocie, fazuľa, orechy a celozrnné výrobky.

Vedci zistili, že aj u ľudí mladších ako 50 rokov, u ktorých sa starnutie mozgu ešte neprejavilo, dokáže prechod na nízkosacharidovú alebo ketogénnu diétu zvýšiť aktivitu mozgu. Profesorka Lilianne R. Mujica-Parodi, prvá autorka štúdie, povedala:

"To, čo sme zistili pri týchto experimentoch, zahŕňa zlé aj dobré správy. Zlou správou je, že prvé príznaky starnutia mozgu vidíme oveľa skôr, ako sa doteraz predpokladalo. Dobrou správou však je, že týmto účinkom môžeme zabrániť alebo ich zvrátiť pomocou stravy, čím zmiernime vplyv nastupujúceho hypometabolizmu výmenou glukózy za ketóny ako paliva pre neuróny."

Vedci preštudovali takmer 1 000 skenov mozgu ľudí vo veku 18 až 88 rokov. Výsledky ukázali, že keď sa vek ľudí blíži ku päťdesiatke, komunikácia medzi jednotlivými oblasťami mozgu sa začína zhoršovať.

K najrapídnejšiemu zhoršeniu stavu mozgu došlo okolo 60. roku života. Táto destabilizácia bola spojená s horším poznávaním a zrýchľujúcou sa inzulínovou rezistenciou.

Ďalšie experimenty však ukázali, že prechod na ketogénnu diétu môže spomaliť alebo dokonca zvrátiť proces starnutia mozgu. Profesorka Mujica-Parodi povedala:

"Myslíme si, že s pribúdajúcim vekom začína mozog strácať schopnosť efektívne metabolizovať glukózu, čo spôsobuje pomalé vyhladovanie neurónov a destabilizáciu mozgových sietí. Preto sme testovali, či by poskytnutie účinnejšieho zdroja paliva pre mozog vo forme ketónov, či už dodržiavaním nízkosacharidovej diéty alebo pitím ketónových doplnkov, mohlo poskytnúť mozgu viac energie. Dokonca aj u mladších jedincov táto pridaná energia ďalej stabilizovala mozgové siete."

Nízkosacharidová alebo ketogénna diéta funguje tak, že poskytuje bunkám viac energie vo forme ketónov ako glukózy. Mujica-Parodi dodala: