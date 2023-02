Ministerstvo obrany reagovalo na dezinformácie o posielaní vojakov na Ukrajinu

„Odmietam zneužívanie skutočných vlastencov - príslušníkov Ozbrojených síl SR na plnenie zjavne protištátnych záujmov, ako napríklad rozvrat spoločnosti či nedôveru v rozhodnutia štátu. Tu už nejde o fazuľky, ale o bezpečnosť SR a medzinárodný kredit ako zodpovedného partnera a spojenca,“ zdôraznil dočasne poverený minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO).

Rôzne motivovaní predstavitelia podľa slov rezortu tentoraz na internete zneužívajú oficiálne tlačivo so zámerne nesprávnou interpretáciou. MO za tým vidí snahu pretlačiť tému údajného posielania slovenských vojakov na Ukrajinu. „Nie je to pravda,“ vyhlásil rezort s tým, že dokument o návrhu na „vyslanie príslušníkov Ozbrojených síl (OS) SR do asistenčnej misie Európskej únie pre Ukrajinu...“ hovorí o zapojení slovenských vojakov do asistenčnej misie v prospech Ukrajiny, nie na Ukrajine.

Ministerstvo pripomenulo, že o misii informovalo ešte v decembri 2022 a pravidelne informuje aj o priebehu a počte ukrajinských občanov, ktorým OS SR takýmto spôsobom poskytli základný vojenský výcvik na území SR.

Rezort vysvetlil, že Európska únia už na jeseň minulého roku oznámila vytvorenie svojej asistenčnej misie pre Ukrajinu. Tá je zameraná na výcvik ukrajinských síl, aby sa dokázali adekvátne brániť proti ruskej agresii. „Výcvik však prebieha na území EÚ a nie na Ukrajine,“ ozrejmil rezort.

Štátny tajomník ministerstva Marian Majer vysvetlil, že na zapojenie Slovenska do misie je potrebné vládou a parlamentom schváliť mandát, s ktorým súvisí zdieľaný dokument na internete. „Takže žiadna tajná operácia ani nič podobné, len normálny legislatívny postup v súlade s našimi predošlými vyjadreniami,“ poznamenal Majer.