Slovensko ako legitímny cieľ Ruska? Naď hovorí o strašení, sľubuje však ďalšiu pomoc Ukrajine

Okrem stíhačiek MiG-29 by Slovensko mohlo poskytnúť Ukrajine aj časť systémov protivzdušnej obrany Kub. Potvrdil to dočasne poverený minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) na štvrtkovej tlačovej konferencii s dočasne povereným šéfom rezortu diplomacie Rastislavom Káčerom. So spojencami sa podľa Naďa rokuje aj o možnosti získať náhradu napríklad v podobe tankov Leopard, ak by SR poslala Ukrajine tanky T-72.

„Ako minister obrany, ktorý má v správe štátny majetok, hovorím, že aktuálne je výhodné, aby sme poslali migy na Ukrajinu a za to niečo dostali. Zároveň ľudsky hovorím, že to Ukrajincom veľmi pomôže,“ vyhlásil Naď. Za stíhačky by podľa neho dnes mohlo dostať Slovensko pomoc z Európskeho mierového nástroja, jej hodnotu odhaduje na 150 až 160 miliónov eur. Káčer potvrdil Naďove slová, že téma migov nie je nová a rokuje sa o nich pol roka.

Ukrajinci požiadali aj o systém protivzdušnej obrany Kub. „Máme 14 odpaľovacích zariadení, viem si predstaviť, že menšiu časť tých systémov a rakiet, ktoré máme k dispozícii, by sme vedeli poskytnúť Ukrajine,“ načrtol Naď.

Obaja ministri zdôrazňujú význam pomoci Ukrajine pre Slovensko. Opätovne odsúdili ruskú agresiu. „Naša vláda nie je proukrajinskou, naša vláda je proslovenskou, pretože to, že pomáhame Ukrajine brániť sa v jej hraniciach a znovu sa vrátiť k jej suverenite, je podporou nás. Tým si my vytvárame svoje bezpečné prostredie,“ skonštatoval Káčer.

Ministri reagovali aj na správy z Ruska, že Slovensko by sa mohlo stať legitímnym cieľom Ruska za dodávky tankov. Naď hovorí o strašení, ktoré sa vyskytlo aj v minulosti napríklad pri vstupe SR do NATO. Poznamenal, že Slovensko dosiaľ nedalo na Ukrajinu ani jeden tank. Ako dodal Káčer, Ukrajinu podporuje vojensky asi 60 krajín sveta, čiže Slovensko nie je výnimkou. Vyhrážky Ruska odmieta.