Matovič kritizuje prezidentku: Všetko robí podľa prieskumu, termín volieb je jej zásluha

Matovič vyhlásil, že hoci prezidentka bola najprv za skorší termín volieb, následne iniciatívne prišla s tým, že vie žiť so septembrom. „To, že sú voľby v septembri, je jej zásluha. To, že ju to dodatočne mrzí, pretože si pozrela nejaký prieskum, to mi je ľúto,“ povedal v parlamente novinárom. Dodal, že prezidentka „všetko robí podľa prieskumu“.

Čaputová vo štvrtok pre TASR uviedla, že súčasná politická situácia, charakterizovaná legislatívnou parlamentnou smršťou, ohrozujúcou ústavné princípy a verejné financie, je pre Slovensko neúnosná a žiada si skorší termín predčasných volieb.

Predčasné voľby majú byť 30. septembra. V posledný januárový deň o tom rozhodli poslanci Národnej rady SR. Vo štvrtok popoludní sa má začať mimoriadne rokovanie iniciované Smerom-SD o skoršom termíne volieb. Strana navrhuje, aby sa konali 24. júna.