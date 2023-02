Slovenskí záchranári sa vrátili z Turecka, opísali svoje skúsenosti

Pri záchrane preživších po ničivom zemetrasení v Turecku sa nedalo spoliehať na nacvičené operačné a metodické postupy. Všetko sa muselo diať pri absolútnej improvizácii a pri absolútnom ohrození života. Po návrate slovenských záchranárov to zdôraznil veliteľ tímu Igor Žiak. "Bol to pre nás krst ohňom," netajil.

Vyzdvihol odvahu, profesionalitu i morálku každého jedného člena v jednotke. „Nechali tam kus seba, kedykoľvek a kdekoľvek by som s nimi do podobnej akcie išiel,“ zdôraznil. Na kolegoch ocenil schopnosť prispôsobiť sa náročným situáciám a prijímať v zložitých, riskantných podmienkach dôležité rozhodnutia. „A keďže sú to všetci chlapi na správnom mieste, pomohli sme predĺžiť život minimálne piatim dospelým a jednému dieťaťu,“ uviedol v súvislosti so šiestimi osobami z 12 preživších, ktorých Slováci zachránili a ktorí sú už mimo ohrozenia života.

Žiak upozornil, že záchranná misia bola naplánovaná na sedem dní, dôvodom návratu však okrem znižujúcej sa šance na záchranu zavalených osôb boli aj zhoršujúce sa bezpečnostné podmienky. „Katastrofa v dôsledku zemetrasenia sa mení na ťažkú humanitárnu situáciu s rastúcim napätím. Tí, ktorí prežili, ostali bez prístrešia, sú hladní a je im zima,“ opísal Žiak situáciu v lokalite zasiahnutej zemetrasením. Priznal, že aj záchranári boli domácimi tlačení do stále nebezpečnejších záchranných akcií.

Záchranárov na letisku privítali dočasne poverený predseda vlády SR Eduard Heger a dočasne poverený minister vnútra Roman Mikulec (obaja OĽANO), rovnako tak zástupcovia rezortu vnútra i zahraničných vecí a európskych záležitostí. Všetci vyzdvihli prácu záchranárov a poďakovali sa im za reprezentáciu krajiny.

Slovenský záchranársky tím pôsobil v Turecku od začiatku týždňa, počas misie sa mu podarilo vypátrať z ruín 12 živých osôb. Jednotku tvorilo desať príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a päť príslušníkov Horskej záchrannej služby.

Slovensko bude Turecku naďalej pomáhať v rámci humanitárnej či inej medzinárodnej asistencie v koordinácii s Európskou úniou. Lietadlo s humanitárnou zásielkou v objeme vyše šiestich ton odletelo do Turecka už v nedeľu ráno, ďalšie dodávky by mali nasledovať v najbližších dňoch.

Zemetrasenie s magnitúdou 7,8 zasiahlo oblasť okolo turecko-sýrskych hraníc v noci na pondelok (6. 2.). Nešťastie si v oboch krajinách podľa miestnych úradov vyžiadalo už viac ako 28.000 obetí.